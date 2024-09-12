"Тянуть уже некуда": Зеленский резко высказался о решении США относительно ударов по РФ

Снятие ограничений должно быть полным без "но"

Решение о разрешении Украине бить по территории РФ дальнобойным оружием должно быть принято для победы в войне. Ведь чем дольше партнеры запрещают нашему государству использовать такое оружие вглубь России, тем дальше российская армия отодвигает свои стратегические объекты.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН. По его словам, во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и государственным секретарем иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми Украина была серьезно настроена на принятие этого решения.

"Я так считаю: если можно применять соответствующее оружие – вы видите его результат в российских целях на временно оккупированных территориях или на территории Российской Федерации. Я сегодня не вижу результатов действий по соответствующему оружию", — сказал президент.

Он подчеркнул, что во время разговора с Блинкеном и Лемми Украина была очень убедительной и подробной. А это важно, ведь наши партнеры должны точно понимать для чего это Украине и какую цель она преследует. Зеленский в очередной раз добавил, что в вопросе получения разрешения на применение дальнобойного вооружения западного производства для ударов вглубь России необходимо быть откровенными.

"Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, до сих пор с большим дефицитом у нас, использование его и возможности использования по военным целям на территории российской федерации — затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на свою территорию", — сказал президент.

Глава государства отметил, что когда Запад снимет ограничения, очень желательно, чтобы это была стратегия победы Украины, а не политическая стратегия.

"Снимать ограничения — значит снимать ограничения. А если будет предложено, посмотрим, снятие ограничения на соответствующую дальность, к которой россияне уже приспособил свои военные цели, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять это давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", — заявил Зеленский.

Президент также добавил, что снятие ограничения должен сопровождаться и наличие соответствующих ресурсов в Украине.

"Если можно применять оружие – можно применять как нам нужно, чтобы сбивать военные цели. Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет – это не снятие ограничений. Это другой вид как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", – сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России сделали новое заявление об ударах западным оружием по территории РФ.