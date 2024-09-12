Деньги для ВСУ – на наркотики и развлечения. В "Госпитальерах" прояснили историю с бывшей коллегой

Парамедика, которую поймали на обмане и употреблении наркотиков, уговорили полечиться.

Вместо реальной помощи фронту бывшая представительница известного добробата "Госпитальеры" тратила собранные средства на развлечения и наркотики. Историю мошенничества подразделение обнародовало после того, как провело внутреннее расследование, уговорило свою коллегу пройти лечение и обратилось в полицию. О досадном случае и выводах, сделанных из него, "Телеграф" поговорил с командиром медицинского батальона и народным депутатом Яной Зинкевич.

Огласку скандальная ситуация вокруг Анны Скольбушевской ("Адмирал Няв"), как сообщал "Телеграф", приобрела благодаря сообщениям в соцсети X на странице батальона "Госпитальеры". В них, в частности, отмечалось, что эта девушка собирала средства якобы на экипаж и другие благотворительные фонды. При этом тратила их не по назначению, а на азартные игры, путешествия, развлечения.

– В нашем батальоне с 2022 года Анна выполняла две задачи, – объяснила Яна. – Она была одним из фандрайзеров благотворительного фонда на зарплате и как парамедик ездила на ротации в зону боевых действий. А именно участвовала в эвакуации раненых на реанимационном бусе "Австрийка". В декабре 2023 она сказала, что первым направлением заниматься больше не хочет. Здесь все свободны, мы согласились, и закрыли с Анной все трудовые отношения. При этом она не отказалась от выездов и, насколько помню, последний совершила в мае. И уже в июне она исчезла из виду, начали ее искать, сначала этим занимались друзья, потом присоединились мы.

Анна собирала донаты на батальон и участвовала в ротациях, спасая раненых на передовой.

По словам Яны, в тот момент выяснилось, что девушка на своей странице в сети X продолжала сбор на такмед. В частности, последний из объявленных предназначался для БФ "Соломенские котики", но деньги на его счета Анна вовремя не перевела.

– Во время общения на базе, куда один из бойцов привез Анну, выяснилось, что средства, которые донатили люди, она использовала на собственные нужды. Речь шла также об игровой и наркотической зависимости. Люди из ее близкого круга об этом знали, но не помогли сами и не сообщили руководству батальона, что человек из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) начал заниматься такими плохими делами. Нам удалось уговорить Анну обратиться за помощью специалистов, она уже два месяца находится в спецучреждении, не скажу, что уже есть результат, но по крайней мере есть шанс, что он будет со временем, и Анна сможет вылечиться.

После вмешательства бывших коллег из "Госпитальеров" Анна перевела средства БФ "Соломенские котики".

Командир "Госпитальеров" отмечает, что в общей сложности девушка могла успеть собрать около 1,2 млн гривен. Часть средств она потратила, часть была заблокирована банком из-за подозрительной активности. В настоящее время батальон собирает информацию о пострадавших от мошеннических действий бывшего коллеги.

- По нашей жалобе в правоохранительные органы открыто только административное производство, потому что мы не являемся потерпевшей стороной, — добавила Яна. – Пострадали те, кто переводил деньги на счета Анны. Мы собираем информацию о таких людях и нашли адвоката, который поможет им оформить заявление в полицию и сопровождать при его рассмотрении. Знаем, что есть одна группа людей, пожертвовавших более 100 тыс. гривен. А это уже уголовная ответственность.

Яна добавила, что в батальоне, через который уже прошли 1500 человек, было еще несколько случаев, когда участники объединения были замечены в употреблении наркотиков. С ними "Госпитальеры" прервали сотрудничество, помогая пройти лечение.

- К сожалению, есть такой момент, что после получения ПТСР люди начинают употреблять наркотики, — подчеркнула командир батальона. – Как только такие факты становятся известны, из состава подразделения мы людей исключаем, потому что такое поведение недопустимо. Ведь в своей работе мы несем ответственность за жизнь других людей.

Огласка ситуации с Анной принесла нам определенные репутационные потери, – призналась Яна. – Самыми большими они были, когда все открылось в июне-июле, но повторю, что на тот момент мы не находились с Анной в трудовых отношениях. В принципе, каждый человек может индивидуально собирать средства на разные нужды и затем отчитываться об их использовании. Этого сделано не было, и претензии выдвигали нам, потому что знали, что Анна имела отношение к нашему фонду. Поэтому мы и вмешались, наша внутренняя служба безопасности провела расследование, в том числе изъяли медицинские препараты и средства, которые находились у Анны дома. Мы пока не можем понять, закупала она их, или получала ли от кого-то, и кому должна была передать. Нашли пока одного человека, которому она была должна 20 турникетов, их мы ему передали. Остальной такмед находится на хранении. Кроме того, другие лица, имеющие отношение к ситуации, также, как и Анна, были исключены из батальона или проходят проверку.

Девушку, которую поймали на мошенничестве и употреблении наркотиков, просит не ассоциировать ее с добробатом.

На странице Анны Скольбушевской последняя запись датирована 2 июля, она сообщила, что лечится под профессиональным наблюдением, а после выздоровления планирует "разгребать сделанное": "Мое поведение бросило тень на наш движ. Мне очень плохо из-за этого. Мне очень стыдно, потому что "Госпитальеры "первые протянули мне руку помощи, и я очень благодарна им за это. Но прошу не ассоциировать меня и мои действия с ними".

Между тем в батальоне отмечают, что ужесточили контроль за сбором средств, который осуществляется от имени "Госпитальеров". Также в подразделении ожидают информацию от лиц, которые могли пострадать от действий бывшей коллеги, по адресу: [email protected].