Гроші для ЗСУ - на наркотики і розваги. В "Госпітальєрах" прояснили історію з колишньою колегою

Парамедикиню, що спіймали на обмані й вживанні наркотиків, вмовили полікуватися.

Замість реальної допомоги фронту колишня представниця відомого добробату "Госпітальєри" витрачала зібрані кошти на розваги й наркотики. Історію шахрайства підрозділ оприлюднив після того, як провів внутрішнє розслідування, вмовив свою колегу пройти лікування та звернувся до поліції. Про прикрий випадок та висновки, які були з нього зроблені, "Телеграф" поспілкувався з командиром медичного батальйону і народною депутаткою Яною Зінкевич.

Розголосу скандальна ситуація навколо Анни Скольбушевської ("Адмірал Няв"), як повідомляв "Телеграф" набула завдяки повідомленням в соцмережі X на сторінці батальйону "Госпітальєри". В них, зокрема, зазначалось, що ця дівчина збирала кошти нібито на власний екіпаж і інші благодійні фонди. При цьому витрачала їх не за призначенням, а на азартні ігри, подорожі, розваги тощо.

- В нашому батальйоні з 2022 року Анна виконувала дві задачі, – пояснила Яна. – Вона була одним з фандрейзерів благодійного фонду на зарплаті і як парамедикиня їздила на ротації в зону бойових дій. А саме брала участь в евакуації поранених на реанімаційному бусі "Австрійка". В грудні 2023 року вона сказала, що першим напрямком займатися більше не хоче. Тут всі вільні, ми на це погодились, і закрили з Анною всі трудові відносини. Натомість вона не відмовилась від виїздів і, наскільки пам'ятаю, останній здійснила у травні. І вже у червні вона зникла з поля зору, почали її шукати, спочатку цим займались друзі, потім приєдналися ми.

Анна збирала донати на батайльон і брала участь у ротаціях, рятуючи поранених на передовій.

За словами Яни, в той момент з'ясувалося, що дівчина на своїй сторінці у мережі X продовжувала збори на такмед. Зокрема, останній з оголошених призначався БФ "Солом’янські котики", але гроші на його рахунки Анна вчасно не перевела.

- Під час спілкування на базі, куди один з бійців привіз Анну, з'ясувалось, що кошти, які донатили люди, вона використовувала на власні потреби. Йшлося також про ігрову та наркозалежність. Люди з її близького кола про це знали, але не допомогли самі й не повідомили керівництву батальйону, що людина через посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) почала займатися такими поганими справами. Нам вдалось вмовити Анну звернутися по допомогу фахівців, вона вже два місяці перебуває в спецзакладі, не скажу, що вже є результат, але принаймні є шанс, що він буде з часом, і Анна зможе вилікуватися.

Після втручання колишніх колег з "Госпітальєрів" Анна перевела кошти БФ "Солом'янські котики".

Командир "Госпітальєрів" зазначає, що загалом дівчина могла встигнути зібрати близько 1,2 млн гривень. Частину коштів вона витратила, частину було заблоковано банком через підозрілу активність. Наразі батальйон збирає інформацію про постраждалих від шахрайських дій колишньої колеги.

- За нашою скаргою в правоохоронні органи відкрите лише адміністративне провадження, бо ми не є потерпілою стороною, – додала Яна. – Потерпілими є ті, хто донатив гроші на рахунки Анни. Ми збираємо інформацію про них і знайшли адвоката, який допоможе їм оформити заяву до поліції. Знаємо, що є одна група людей, яка пожертвувала понад 100 тис. гривень. А це вже кримінальна відповідальність.

Яна додала, що в батальйоні, через який вже пройшло 1500 людей, було ще кілька випадків, коли учасники об’єднання були викриті на вживанні наркотиків. З ними "Госпітальєри" перервали співпрацю, допомагаючи пройти лікування.

- На жаль, є такий момент, що після отримання ПТСР люди розпочинають вживати наркотики, – наголосила командир батальйону. – Як тільки такі факти стають відомі, зі складу підрозділу ми людей виключаємо, бо така поведінка не є припустимою. Адже у своїй роботі ми несемо відповідальність за життя інших людей.

Розголос ситуації з Анною приніс нам певні репутаційні втрати, – зізналась Яна. – Найбільшими вони були, коли все викрилось у червні-липні, але повторю, що на той момент ми не перебували з Анною у трудових відносинах. В принципі кожна людина може індивідуально збирати кошти на різні потреби й потім звітувати про їхні витрати. Цього зроблено не було, і претензії висували нам, бо знали, що Анна мала відношення до нашого фонду. Тому ми й втрутились, наша внутрішня служба безпеки провела розслідування, в тому числі вилучили ті медичні препарати й засоби, які знаходились в Анни вдома. Ми поки не можемо зрозуміти, чи вони їх закупала, чи від когось отримувала, і кому мала передати. Знайшли поки одну людину, якій вона була винна 20 турнікетів і віддали, решта такмеду перебуває на зберіганні. Крім того, інші особи, причетні до ситуації, також були виключені з батальйону або проходять перевірку.

Дівчину, яку спіймали на шахрайстві і вживанні наркотиків, просить не асоціювати її з добробатом.

На сторінці Анни Скольбушевської останній запис датований 2 липня, вона повідомила, що лікується під професійним наглядом, а після одужання планує "розгрібати нароблене": "Моя поведінка кинула тінь на наш двіж. Мені дуже погано через це. Мені дуже соромно, бо "Госпітальєри" перші простягнули мені руку допомоги і я дуже вдячна їм за це. Але прошу не асоціювати мене і мої дії з ними".

Тим часом у батальйоні наголошують, що посилили контроль за збором коштів, який здійснюється від імені "Госпітальєрів". Також у підрозділі чекають на інформацію від осіб, які могли постраждати від дій колишньої колеги, за адресою: [email protected].