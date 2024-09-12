Отключения вернутся? В Украине может увеличиться дефицит света, в чем причина

Поврежден циркуляционный насос АЭС, перекачивающий жидкость для охлаждения реактора

Второй энергоблок Южноукраинской атомной электростанции, где после последней атаки россиян экстренно отключился один из блоков, может выйти на ремонт. Это усугубит дефицит электроэнергии в Украине.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Заявление сделал в эфире канала "Киев 24".

"По моим оценкам, конечно, нужно дождаться официальной информации, однако по моим оценкам второй энергоблок Южноукраинской атомной электростанции на следующей неделе может пойти на внеплановый ремонт из-за повреждения главного насоса, который перекачивал жидкость для охлаждения реактора", — рассказал Омельченко.

Сколько будет продолжаться отладка этого циркуляционного насоса сказать трудно, но вывод энергоблока на ремонт усугубит дефицит электроэнергии.

В то же время на дефицит энергии оказывают значительное влияние и такие факторы, как погодные условия и возможность импорта электрической энергии.

Второй блок Южноукраинской АЭС

Согласно данным из открытых источников, на втором энергоблоке Южноукраинской АЭС стоит реактор типа ВВЭР-1000/338. Мощность, которую генерировал блок, составляет: чистая — 950 МВт, брутто — 1000 МВт. При этом срок эксплуатации блока продлен до 31 декабря 2025 года.

Южноукраинская АЭС

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в "Укрэнерго" подтвердили аварию на Южноукраинской АЭС. На электростанции произошло аварийное отключение одного из энергоблоков. Там также сообщили, что был поврежден блочный трансформатор.