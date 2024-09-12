Відключення повернуться? В Україні може зрости дефіцит світла, у чому причина

Пошкоджено циркуляційний насос АЕС, який перекачував рідину для охолодження реактора

Другий енергоблок Південноукраїнської атомної електростанції, де після останньої атаки росіян екстренно відключився один з блоків, може вийти на ремонт. Це посилить дефіцит електроенергії в Україні.

Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко. Заяву зробив в етері каналу "Київ 24".

"За моїми оцінками, звісно треба дочекатися офіційної інформації, проте за моїми оцінками другий енергоблок Південноукраїнської атомної електростанції на наступному тижні може піти в позаплановий ремонт через пошкодження головного насосу, який перекачував рідину для охолодження реактора", — розповів Омельченко.

Скільки триватиме налагодження цього циркуляційного насосу сказати важко, але виведення енергоблока у ремонт посилить дефіцит електроенергії.

Водночас на дефіцит енергії значно впливають і такі фактори, як погодні умови і можливість імпорту електричної енергії.

Другий блок Південноукраїнської АЕС

Згідно з даними з відкритих джерел, на другому енергоблоці Південноукраїнської АЕС стоїть реактор типу ВВЕР-1000/338. Потужність, яку генерував блок складає: чиста — 950 МВт, брутто — 1000 МВт. При цьому термін експлуатації блоку був продовжений до 31 грудня 2025 року.

Південноукраїнська АЕС

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в "Укренерго" підтвердили аварію на Південноукраїнській АЕС. На електростанції сталося аварійне відключення одного з енергоблоків. Там також повідомили, що було пошкоджено блочний трансформатор.