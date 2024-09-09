Веселая жизнь за границей закончится? Украина обратилась в Интерпол через Дмитрука

Украина попросила Интерпол о "красной карте" для Дмитрука

Из-за незаконного пересечения границы и выезда из Украины народного депутата Артема Дмитрука Офис Генпрокурора обратился в ряд стран с просьбой о задержании и временном аресте. Они должны проходить в соответствии с международными договорами о выдаче правонарушителей.

Также по согласованию с Офисом Генпрокурора в Генеральный секретариат Интерпола подано ходатайство о публикации красного оповещения относительно этого народного депутата. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства. Ранее сотрудники Государственного бюро расследований объявили в международный розыск Дмитрука.

Чем занимается Интерпол и что означает красное сообщение

Интерпол – это международная организация криминальной полиции, координирующая деятельность правоохранительных органов разных стран. Красное сообщение Интерпола — это международный ордер на арест, который выдается по запросу страны-участника Интерпола для розыска и задержания разыскиваемого лица в других странах с целью дальнейшей экстрадиции в страну гражданства.

Ранее "Телеграф" писал, почему таких, как Дмитрук, очень тяжело вернуть в Украину. Они убежали и живут за границей без особых проблем.