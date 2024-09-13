Зима будет тяжелой: сколько людей до сих пор находится в Харькове, и нужно ли эвакуироваться

В городе готовятся к зиме и отключению света

Мэр Харькова Игорь Терехов не советует горожанам массово уезжать на зиму, но и не отговаривает от этого. Глава города считает, что каждый харьковчанин способен самостоятельно оценить ситуацию и принять соответствующее решение.

Об этом Игорь Терехов в пятницу, 13 сентября, сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Нет, я никогда такого не советую. Каждый для себя принимает решение и несет за него ответственность", – сказал мэр, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время городские власти активно готовятся к отопительному сезону, несмотря на постоянные обстрелы.

"Мы, как городские власти, будем делать все возможное и невозможное, чтобы Харьков был с теплом, водой, электроснабжением", — добавил он.

Впрочем, городской голова понимает тревогу жителей, ведь российские войска пытаются разрушить систему жизнеобеспечения города, нанося удары по энергообъектам и коммунальной инфраструктуре.

Сейчас в городе власти устанавливают блочно-модульные котельные для обслуживания микрорайонов, а также когенерационные установки и газовые турбины. По словам Терехова, это должно компенсировать отсутствие собственной генерации электричества в городе, поскольку электроэнергия поступает в Харьков из других областей.

Несмотря на сложную ситуацию, в Харькове сейчас проживают 1,2 миллиона жителей — местных жителей и переселенцев. К началу полномасштабного вторжения России население города превышало 1,4 миллиона.

"Есть волны оттока и возвращения. Когда часто раздаются взрывы, мощные обстрелы, то некоторая часть людей переезжает в другие города, затем возвращается. Но это небольшое количество людей", — отметил Терехов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким городам будет труднее всего пережить зиму. Ситуация накаляется после каждой новой атаки на энергетическую инфраструктуру.