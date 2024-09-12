Отключения могут начаться в декабре: какой будет ситуация со светом этой зимой

Есть единственный сценарий, при котором зима пройдет без отключений, но он сугубо теоретичен

Этой зимой отключения электроэнергии в домах украинцев практически неизбежны. Даже в случае, если российские оккупанты не будут устраивать новые масштабные атаки, холодная погода не позволит обойтись без введения ограничений.

Такой прогноз сделал бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет Европейская правда. По его словам, если не будет новых масштабных обстрелов, то ситуация с энергоснабжением в стране может быть спокойной в сентябре и октябре. Однако зимой все изменится.

"Я бы больше ставил на декабрь. В ноябре начнется отопительный сезон по всей стране, но в ноябре может не быть холодной погоды. А ведь именно холодная погода будет триггером для того, чтобы вводить ограничения электропотребления", — сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что единственный сценарий, при котором отключений могло бы не быть — температура зимой +5 или +15 градусов и нет новых обстрелов. То есть в принципе он существует, но он сугубо теоретичен.

"Я считаю, что в холодную погоду отключения будут, даже если все планы по восстановлению генерации будут реализованы", — добавил экс-глава "Укрэнерго".

Не так давно Центр противодействия дезинформации сделал прогноз, что зимой в этом году свет будет в лучшем случае 12 часов в сутки. При худшем сценарии — всего 4 часа в сутки. Кудрицкий никак не отреагировал на эту информацию и лишь сказал, что хотел бы больше верить в более позитивный прогноз.

"Мне больше нравится прогноз министра Галущенко, который сказал, что при отсутствии масштабных обстрелов никаких отключений вообще не будет. Я очень хочу увидеть зиму без отключений", — подчеркнул Кудрицкий.

При этом сам он прогнозирует, что в некоторые периоды зимой таки удастся избегать отключений.

"Мой прогноз срединный. В теплые периоды зимы, когда температура выше 0, мы можем обойтись без отключений. Опять же, если не произойдет каких-либо замечаний на объектах генерации, там на 1000 или 2000 мегаватт. А если будет какой-то холодный период, ну, например, минус 10 среднесуточная температура, то я не вижу, чем можно покрыть дефицит", — резюмировал Кудрицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.