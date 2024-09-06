Отключений станет меньше, но радоваться рано: эксперт дал прогноз по ситуации со светом

В стране продолжаются ремонтные работы

В пятницу, 6 сентября , ситуация в энергосистеме улучшается, но радоваться рано. Ведь страна по-прежнему в войне и объекты инфраструктуры находятся под регулярными обстрелами.

Однако в ближайшие выходные света в домах украинцев станет больше по сравнению с прошлой неделей. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 директор Центра энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Надеюсь, что на выходных ситуация будет еще лучше. Продолжаются ремонтные работы", — сказал он.

Эксперт отметил, что повреждены высоковольтные линии электропередач вблизи АЭС. По его словам, это была гибридная атака россиян на атомную энергетику.

"Это признали в нашем МИДе и МАГАТЭ. Ситуация сложная и будет сложно зимой. Мы в войне, под постоянными обстрелами. ", — объяснил он.

Напомним, что в конце августа Украина пережила самый массированный обстрел за два с половиной года войны. Целью россиян была украинская энергетика.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что для Украины зима простой не будет. Есть три варианта, как в этот период будут отключать свет в домах украинцев и все будет зависеть от погоды и российских обстрелов. По его словам, если зимой будут морозы на уровне -10...-15 градусов, то вне зависимости от того, что будет делать Украина, света не будет по 10-14 часов в сутки.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" предупредили о долгих отключениях света зимой. При этом в компании добавили, что гуманитарной катастрофы из-за этого не произойдет.