Зимой будем со светом, но есть условие: министр энергетики успокоил украинцев

Галущенко опроверг слухи о продолжительных отключениях электроэнергии

Зима со стабильным электроснабжением в Украине возможна, если не будет разрушительных атак России на наши энергообъекты. Однако в случае, если россияне снова будут наносить сокрушительные удары по нашей энергетической инфраструктуре, то последствия могут быть непредсказуемыми.

Такое мнение высказал министр энергетики Герман Галущенко. Об этом он заявил в пятницу, 6 сентября, на заседании Верховной Рады.

"Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предусмотреть влияние на систему таких ударов на сегодняшний день сложно", — сказал Галущенко.

Кроме того, Министр энергетики опроверг слухи о продолжительных отключениях электроэнергии. Он назвал "очень условными" прогнозы о том, что света не будет по 18-20 часов в сутки, подчеркнув, что такие оценки не соответствуют действительности.

Напомним, некоторые эксперты полагают, что РФ изменила тактику своих ударов. Последние атаки россиян были направлены на поражение Объединенной энергосистемы Украины. Но это были косвенные удары по атомным электростанциям Украины, а попытки уничтожить периферийные подстанции. Это своеобразный гибридный способ выведения из строя атомной генерации, говорят специалисты.

Ранее "Телеграф" писал, что в случае выведения из строя из-за обстрелов хотя бы одной высоковольтной подстанции при минусовой температуре воздуха, в Украине произойдет блэкаут. Тогда большая часть страны останется без света.