Украина теряет уникальное "место силы": как таинственной фирме отдали историческое наследие, новые подробности

На известном историческом месте в Винницкой области планируют 20 лет рыть карьер и добывать ископаемые — чиновники отдали местность сомнительной фирме

На этой неделе скандал вокруг аукциона по продаже исторической местности на горе Лисковка в Винницкой области (возле села Буша) разразился с новой силой. Природозащитники вновь обратили внимание на многомесячную борьбу за "место силы", где после передачи земли коммерсантам добывающая компания хочет разработать карьер на 13 гектарах.

Поэтому, по утверждениям активистов, рудники и штольни будут расположены в критической близости от жилых зданий, уникального геологического заказника "Гайдамацкий Яр", рек Мурафа и Бушанка, а также источников питьевой воды.

"Телеграф" выяснил некоторые подробности данного скандального случая и почему так важно сохранить эти уникальные земли в Винницкой области.

Что известно о компании-победительнице

Повторный аукцион (со снижением цены на 25%) на разработку участка под месторождение на горе Лисковка состоялся в конце марта этого года, а огласку история с уничтожением зоны возле заповедной локации приобрела после того, как Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонадр) странным образом не заметила несколько принципиальных деталей, когда разыгрывала данный лот по передаче частникам этого участка в пользование на 20 лет.

Источник — ukrainaincognita.com

Бушанское месторождение Винницкой области. Источник — geo.gov.ua

Во-первых, в самом конкурсе на получение спецразрешения принимали участие две фирмы: "Си-Эволюшин" и… "Техника и гаджеты". Примечательно, что разработка масштабного месторождения планируется под добычу камня. Как вообще к торгам допустили компанию "Техника и гаджеты", вопрос до сих пор остается открытым.

Локация возле Буши, где планируют вырыть карьер. Источник — geo.gov.ua

Так, по данным аналитической системы YouControl, главный вид экономической деятельности этой фирмы указан – "Оптовая торговля бытовыми электротоварами и электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения". То есть похоже на подставной характер ее участия в борьбе за лицензию.

Во-вторых, ООО "Си-Эволюшин" было основано 19.02.2024 (юрлицо зарегистрировано в Киеве), почти за месяц до этих судьбоносных торгов, пишут СМИ. Первоначально уставный капитал фирмы был в размере 1 тыс. грн. По состоянию на первую декаду сентября-2024 года размер уставного фонда увеличился до 300 тыс. грн. Среди бенефициаров предприятия числятся гражданин Германии Владимир Бубела и украинка Наталия Гибелинда. Она же указана и руководительницей этой ОООшки.

В-третьих, ранее журналистское расследование (в котором среди фигурантов были госпожа Гибелинда, а также Павел Гладун) установило, что победитель торгов может быть связан с известной турецкой фирмой "Онур", которая, вероятно, через подконтрольные структуры и могла действительно заинтересоваться Бушанским месторождением.

Что известно об "Онуре"

Турецкая корпорация Onur работает в Украине уже 20 лет и владеет корпоративными правами более десятка украинских предприятий. Компания является активным участником дорожного и инфраструктурного строительства по всей Украине, а также работает в других секторах экономики (торговля, автосервис, легпром). Кроме того, группа стала влиятельным игроком в добывающей отрасли страны, покупая с завидной регулярностью перспективные и ценные месторождения в разных регионах.

По оценкам Forbes.ua, Onur Group входила в тройку крупнейших подрядчиков президентской программы "Большое строительство". По итогам 2021-го турки получили от "Укравтодора" заказов более чем на 11 млрд грн.

До 2030-го Onur намеревался вложить в недропользование около $225 млн, в том числе в добычу графита и каолина.

Дерево связей одного из ключевых предприятий группы в сфере строительства дорог ("Онур Конструкцион Интернешнл", источник YouControl):

Ключевые лица группы – граждане Турции Онур Четинджевиз и Ихсан Четинджевиз.

"Телеграф" пытался связаться с представителями Onur Group Ukraine для получения комментариев. Однако на момент публикации материала на телефонные звонки и сообщения в компании не отвечали.

Почему Бушу нужно сохранить?

В комментарии журналистам "Телеграфа" Павел Сачек (историк, директор книгоиздательства "Мастер книги"), глубоко изучавший особенности местности в Буше, указал на историческую важность всей этой территории.

— Там сохранились интересные достопримечательности. Например, некоторые образцы старой подольской архитектуры в том природном ландшафте, остались старые колодцы-журавли в самом селе. А исторически речь идет о местности, где происходила знаменитая оборона Буши (во времена Хмельнитчины — героическая оборона казаками и местными жителями крепости, а также села во время наступления войск Речи Посполитой на Подолье осенью 1654-го. — Авт.). Да и вообще там очень красивое место, – рассказывает он.

Историк добавляет, что Буша славится также своим скальным храмом, в котором на стене сохранились уникальные изображения, в частности птицы и святого (по разным оценкам историков, возведение языческого культового места датируется еще I-IX в. нашей эры; впоследствии на его месте обустроили христианскую святыню).

Скальный храм

— На месте, где хотят сделать карьер на горе Лисковка, с нее как раз и открывается панорама на всю Бушу. Это одно из самых красивых мест (для наблюдений. — Авт.). Именно оттуда шло наступление польского войска Потоцкого в направлении крепости, которая начиналась на Лисковке. Сейчас там еще сохранились ее старые валы. Что интересно для меня, на этой горе есть три больших креста, которые упали и находятся в земле. По преданию, там было старое погребение, и вроде бы там стоял большой монастырь. Никто раскопки там не проводил. И вот вопрос: чего бы там лежали большие каменные кресты?!, — спрашивает Павел Сачек, добавляя, что в случае разработки карьера эти артефакты выкопают и уничтожат вместе с историческим местом, которое остается неисследованным.

Пейзаж с горы Лисковка (фото — Facebook Натали Дорошенко)

Один из упавших крестов (источник — ukrainaincognita.com)

По его словам, землеотвод якобы стартовал при бывшем председателе местного колхоза, который начал выводить территорию из землепользования сельской общины, ведь там было просто пастбище, участок никто не возделывал.

Музей трипольской культуры (фото – spadok.org.ua)

— Но сейчас у общины никто разрешения не спрашивал (по разработке месторождения. — Авт.). Хотя это первое, что должно быть, — решение общины о согласии на разработку. Недавно было собрание местных, было примерно 2/3 от всех жителей села. И подавляющее большинство проголосовало, чтобы не разрешать, — сообщает мужчина.

Бушанское скальное святилище (фото — spadok.org.ua)

Ранее активисты, экологи, защитники природы и неравнодушные граждане с марта этого года неоднократно призывали органы власти не допустить запуск карьера возле Буши.

Парк исторической скульптуры в Буше

Остатки крепости (фото – ukrainaincognita.com)

Как сообщалось, в 2023 году Госгеонадра попала в эпицентр скандального внимания из-за подозрения в подыгрыше структурам олигарха Дмитрия Фирташа в возвращении контроля за титановыми месторождениями.

Также "Телеграф" писал, что по оценкам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексея Кучеренко, из-за непутевого менеджмента руководства Госгеонадр и "Укрнафты" госбюджет мог недополучить около 2 миллиардов гривен в виде налогов и направленных дивидендов.