Война или бесхозяйственность? Киев теряет уникальный костел, несмотря на десятки миллионов донатов и попытки спасения

Реставрация неоготического памятника в центре города так и не завершилась, а чиновники не могут (не спешат) побороть бюрократию и найти средства на восстановление постройки

На прошлой неделе исполнилось три года, как в ночь с 3 на 4 сентября в Киеве произошел сильный пожар в знаменитом костеле Святого Николая на Большой Васильковской в историческом центре столицы. Впрочем, сооружение до сих пор не восстановили, оно находится в критическом состоянии, а деньги, которые жертвовали на восстановление здания и интерьер (а это более 30 миллионов гривень) фактически могли "сгореть" напрасно. Ведь сегодня памятник архитектуры национального значения приходит в упадок.

"Телеграф" выяснял, что пошло не так и потеряет ли Киев очередную уникальную историческую жемчужину.

Из истории вопроса: как пытались спасти храм после пожара

Сразу после резонансного события ряд бизнес-меценатов задонатил на спасение храма около 25 млн грн. Еще более 10 млн грн перечисляли рядовые граждане. Деньги в результате шли на два счета: Национального дома органной музыки и Благотворительного фонда сохранения и развития костела Святого Николая.

Среди донаторов были известные предприниматели и крупные компании: Rozetka, Philipp Grushko и SD Capital, Monobank, Альфа-Банк, ПриватБанк, Ajax Systems, SAGA Development, Новая почта, Dragon Capital, Taryan Group, Райффайзен Банк, ПУМБ, ENSO, Автострада, Эпицентр К, Blackshield Capital, UDP девелоперская компания, Smile Development, Бизнес-центры Форум, Вездеходы Шерп, Айбокс Банк и т.д. Также донатили на спасение столичной архитектурной жемчужины тогда десятки малых и средних бизнесов.

Впоследствии начались первоочередные противоаварийные работы.

Пожар в костеле в Киеве. Фото — Николая Юрлова

Сильный пожар в костеле в Киеве нанес значительный ущерб зданию. Фото — zn.ua

Впрочем, согласно предварительным данным Министерства культуры, только реставрация костела в ценах 2019-го могла обойтись от 75 млн грн до 148 млн грн (потом называлась цифра в более чем 300 млн грн). Существовал даже разработанный проект, а средства на реставрацию храма закладывались в громкой и несколько скандальной программе "Большое строительство", но… их так и не выделили.

Не хватало у государства денег на здание и в последующие годы. Очевидно и объективно, после начала широкомасштабки из-за постоянных дефицитов госбюджетов чиновникам тоже уже не до спасения костела.

Владислав Чечеткин, соучредитель и совладелец Rozetka (бизнесмен на следующий день после пожара сообщил, что на восстановление костела его компания выделяет 1 млн грн, и призвал бизнес-среду последовать ее примеру) в комментарии "Телеграфу" напомнил, что три года назад довольно быстро удалось собрать средства на первоочередные противоаварийные работы, которые на первом этапе должны были спасти памятник от полного разрушения.

— Деньги потратили на "консервацию" костела. И частично – на восстановление. Тогда мы сделали группу для контроля затрат и выполнения работ за наши средства. Поэтому полностью ознакомлены с затратами и результатами. Маси Наем (основатель юридической компании Miller, военнослужащий ВСУ, общественный деятель — Авт.) был нами избран для контроля работ и расходов, — рассказал предприниматель.

Журналисты "Телеграфа" пытались связаться с Маси Наемом, однако правозащитник был не связи и не отвечал на звонки/сообщения.

Последствия пожара в костеле Киева. Фото — Facebook епископа Виталия Кривицкого

Некоторые другие известные меценаты, опрошенные изданием, воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что происшествие было уже давно, не помнят всех обстоятельств с ремонтом и т.д. Отдельные донаторы в разговорах с журналистами "Телеграфа" не хотят говорить о спасении костела из соображений непубличности.

Огонь существенно повредил помещение костела св. Николая. Сейчас там "поселился" грибок

В то же время некоторые из статусных коммерсантов, знакомые с процессами изнутри, на правах анонимности указывают, что после сбора средств начались какие-то неестественные "шахер-махеры" с финансами, а сам "косметический" ремонт начался через 4 месяца после пожара.

Отметим, частично о некоторых странных процессах при избрании подрядчиков ремонта ранее упоминали некоторые СМИ. Возможно, задержка с ремонтом и другие обстоятельства могли повлиять на то, что средств не хватило на больший (и более качественный) объем работ. Но обострилась другая проблема.

Где еще притаилась "зрада" и какой может быть выход?

Примечательно, что в феврале 2024-го премьер-министр Украины Денис Шмигаль обещал, что Министерство культуры и информационной политики (МКИП) будет принимать все меры для передачи костела св. Николая в Киеве религиозной общине Римско-католической церкви в (РКЦ) 1 мая этого года. Именно так глава правительства отреагировал на соответствующую электронную петицию, которая, к слову, досрочно набрала более 25 тыс. голосов (необходимый минимум для рассмотрения).

Напомним, юридически балансодержателем и пользователем здания храма является Нацздание органной музыки, делящее сооружение с прихожанами РКЦ, совершающими там свои богослужения.

До этого февральского заявления главы правительства уже в настоящее время бывший врио министра культуры Ростислав Карандеев обещал верующим закрыть все вопросы с передачей храма под контроль РКЦ еще до конца 2023-го.

Это при том, что центральные власти еще с начала 1990-х постоянно обещают общине римо-католиков вернуть костел этому приходу. Но с 1991 г. в Украине сменилось 5 президентов, 17 премьеров и 21 министр культуры, однако судьба переформатирования управляющего до сих пор зависает в неопределенности.

Карандеев от комментариев"Телеграфу" воздержался. Вероятно, формально это связано с тем, что на прошлой неделе Рада лишила его кресла врио министра культуры.

Журналисты издания направили официальный запрос уже новому руководителю Минкульта — Николаю Точицкому — с просьбой прояснить ситуацию с костелом и ремонтными работами. На момент публикации материала ответа из МКИП еще не поступало.

В то же время в пресс-релизе Римско-католического прихода святого Николая в Киеве от 3 сентября верующие сообщали, что Минкульт по состоянию на прошлую неделю продолжал игнорировать выполнение обязательств по передаче помещения костелу в постоянное пользование этой религиозной общине.

"Мы продолжаем борьбу, потому что каждый год идет не на пользу костела – пожар очень сильно изуродовал его. Он продолжает разрушаться и находится на грани уничтожения. Но мы уже спасаем и будем делать все, что в наших силах, чтобы сохранить этот Божий Дом для будущих поколений", — подчеркнул настоятель прихода св. Николая, отец Павел Вышковский.

Действительно ли Киев теряет костел?

Виталий Селик, урбанист, директор и соучредитель Благотворительного фонда "Смелые восстанавливать", сообщил "Телеграфу", что каждый день задержки в восстановлении этого сооружения ухудшают его техническое и архитектурное состояние.

— Это, конечно, не означает, что мы потеряем его завтра или послезавтра, а имеется в виду, что будущее восстановление будет стоить дороже. То есть каждый день затягивания с восстановительными работами приводят к дальнейшему удорожанию его реставрации.

Надо понимать, что там в аварийном состоянии находится и электричество, и отопление, и водоснабжение. Плюс – в некоторых местах есть процессы размножения грибка. Все это способствует тому, что состояние костела явно ухудшается. Поэтому нужно как можно быстрее найти ресурсы, чтобы начать восстановительные работы с последующей реставрацией этого памятника архитектуры, — сказал эксперт.

Он также напомнил, что данный храм сотню лет назад построили за счет католической общины Киева, а в советское время внутри обустроили органный зал (в 1980-м).

— Тогда закупили специально изготовленный чешский орган фирмы "Ригер-Клосс", и долгое время в годы независимости Украины костел, по сути, использовался двумя пользователями — религиозной общиной и Домом органной музыки.

Теперь же, когда этот орган полностью сгорел во время пожара, восстанавливать его в том виде, в каком он был, неуместно. Поскольку, напомню, этот инструмент находился на месте алтаря, где непосредственно должен вести свою службу ксендз. И в принципе, в таких костелах орган должен находиться со стороны входа. Другими словами, если уж и восстанавливать орган, то делать это следует по традиционным технологиям и расположению в храме.

Вообще было бы уместно для Дома органной музыки обустроить или построить в Киеве отдельное помещение с полноценным органом и хорошей акустикой. Об этом, кстати, перед самой широкомасштабной войной много говорили, выдвигалось несколько проектов, где это можно было бы сделать/обустроить. А сам же костел все же уместно было бы отдать религиозной общине. Тем более, что они уже более 20 лет говорят, что действительно могут собрать ресурс на реставрацию храма, — аргументировал урбанист.

Кроме того, по словам Виталия Селика, в столице есть успешный пример, когда после передачи костела община РКЦ оказалась заботливым пользователем.

— Речь идет об Александровском костеле, который находится возле Европейской площади. Можем видеть, что религиозная община РКЦ довольно нравственно относится к историческим памятникам. Они ухаживают за этим храмом и содержат этот памятник в хорошем состоянии, а он является достоянием всего украинского народа.

Селик напоминает, что государство сегодня владеет большим количеством исторических памятников, которые находятся в не очень хорошем состоянии. Поэтому можно осознавать, что государство не является самым эффективным владельцем исторического наследия. Поэтому уместно, если есть хорошие пользователи с хорошей репутацией, передавать им эти постройки для реставрации и использования. Важно, чтобы памятник архитектуры был в постоянной эксплуатации — тогда он находится в надлежащем состоянии.

Это может быть даже другая функция, чем во время строительства такого здания (например: дом возводился как поместье для проживания людей, а сегодня мы его переформатируем в музей или кафе), — объяснил соучредитель БФ "Смелые восстанавливать".

Для справки: Костел Святого Николая в Киеве – один из двух римско-католических храмов в городе, построенных до 1917 года. Культовое сооружение возводили в 1899-1909 гг. в неоготическом стиле под руководством украинского и польского архитектора Владислава Городецкого в проектном соавторстве с С.В. Валовским.

В 1936-м советские власти закрыли храм, и с того времени здание официально использовали как хозяйственное помещение. При этом часть площадей внутри занимали системы глушения "вражеских" западных радиостанций, а антенны системы развешивали снаружи на башнях строения (кстати, его высота — 60 метров).

Во время Второй мировой, в 1943-м, костел пострадал от обстрелов и горел, но частично уцелел.

В 1978-м здание костела было отдано под создание Киевского дома органной и камерной музыки.

С начала 1990-х центральная власть, несмотря на договоренности с прихожанами РКЦ, по сегодняшний день не передала помещение костелу этой общине. Один из главных аргументов чиновников: переподчинение должно было произойти до решения вопроса о новом местоположении Органного зала.

Как сообщалось ранее, из-за многолетнего противостояния между центральными и киевскими властями еще одна жемчужина столицы разрушается, находясь в ужасном состоянии, а город может тоже ее безвозвратно потерять. Речь идет о Гостином дворе на Подоле, тоже в исторической части столицы.