Мама инженер, а папа ученый: как выглядят родители президента Владимира Зеленского и сколько им лет (фото)

Оба родителя президента, к счастью, живы и уже на пенсии

Президент Украины Владимир Зеленский родом из Кривого Рога. Там прошло его детство, там жили его родители — Римма Владимировна и Александр Семенович. Во время, когда Зеленский решил идти в президенты, родители пытались отговорить его, однако приняли и поддержали его выбор стать политиком.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядят родители президента Украины Владимира Зеленского, сколько им лет и что о них известно.

Римма Владимировна — мама Зеленского, что о ней известно

На днях, 16 сентября, мама Владимира Зеленского Римма Владимировна отметит свой день рождения — ей исполнится 74 года. Известно, что по образованию она инженер. В молодые годы они с семьей поехали из Кривого Рога в Монголию на работу. Однако тяжелые условия труда быстро подорвали здоровье и семья вернулась домой спустя несколько лет. После этого Римма Владимировна уже не смогла пойти работать.

Римма Владимировна Зеленская

Родители Владимира Зеленского, несмотря на успехи сына в карьере в "Квартал 95" всегда оставались за кадром. Интерес к ним быстро возрос после того, как Владимир Александрович стал президентом Украины. В то время родители главы государства дали несколько интервью в прессе.

А о своей маме Владимир Зеленский всегда очень тепло отзывался, он рассказывал, какая она заботливая и добрая. Вспоминал также, как пытался помогать родителям, отправить их куда-то на отдых, но они всегда отказывались.

Александр Семенович — отец президента, что о нем известно

Александр Семенович Зеленский — отец Владимира Зеленского, ему сейчас 76 лет. Известно, что он украинский ученый в области автоматизации геолого-маркшейдерского обеспечения по горному делу. Доктор технических наук, доктор. С 1995 г. был заведующим кафедры информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

Известно, что в 1983 году Александр Семенович защитил кандидатскую диссертацию, а уже в 2003 году — докторскую диссертацию.

В 2020 году вспыхнул скандал с государственными стипендиями для деятелей науки, которую среди других должен был бы получать и отец президента Александр Семенович. 2 сентября 2020 года Кабинет министров Украины вынес на заседание проект указа о присвоении пожизненных стипендий для научных деятелей. Эту стипендию должны были присвоить и Александру Зеленскому. Однако после шумихи в СМИ, проект сняли с рассмотрения без обсуждения.

Спустя три года 5 октября 2023 премьер-министр Денис Шмигаль подписал распоряжение о "О назначении стипендий Кабинета Министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования". В списке из более 120 ученых также имя Зеленского Александра Семеновича. Речь идет о стипендии в размере трех прожиточных минимумов, а это около 8 тысяч гривен.

Родители Зеленского на его инавгурации. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных скандалах с участием экс-главы ОП Андрея Богдана. Был "рукой Коломойского" и шептал на ухо Зеленскому.