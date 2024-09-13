Работал таксистом и больше не носит "оселедец": как сейчас выглядит Казак Гаврилюк и что о нем известно

Поле депутатской каденции Михаил Гаврилюк вернулся к обычной жизни

Михаил Гаврилюк, более известный как Казак Гаврилюк, в свое время был народным депутатом. Он запомнился украинцам своей необычной внешностью с "оселедцем" и воинственным стилем в одежде. А после каденции народного депутата внезапно стал таксистом, чем сильно удивил общественность.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Михаил Гаврилюк и что о нем известно во время войны.

Казак Гаврилюк — чем запомнился бывший нардеп

Украинцы помнят Михаила Гаврилюка еще с времен Майдана. Он стал известен в январе 2014 года как "голый казак Гаврилюк" после появления любительского видео с издевательствами над ним представителей спецподразделения "Ягуар". Мужчину раздели на улице в 10-градусный мороз и обнаженного подвергали пыткам и проводили с ним издевательскую фотосессию. Видео издевательств над Гаврилюком обнародовал капитан милиции Антон Гусев, после огласки оставивший службу и сбежавший в Польшу.

Вскоре Михаил Гаврилюк стал новым лицом, которое пришло к власти после Революции Достоинства, наряду с Владимиром Парасюком и Надеждой Савченко. Он был народным депутатом Украины VIII созыва от партии "Народный фронт".

Многие посмеивались над новоиспеченным нардепом, учитывая его нетривиальный стиль и отсутствие высшего образования — на то время Михаил имел только 9 классов школы, он учился в интернате.

Перед тем, как стать депутатом Казак Гаврилюк воевал в АТО и имел удостоверение участника боевых действий. А уже став депутатом, он занялся своим образованием — сначала учился в колледже, а потом планировал поступать в академию. Однако называть учебные заведения журналистам не стал.

В своих интервью журналистам Михаил Гаврилюк подавал себя как человек из народа, который действительно хочет что-то поменять. Он заявлял, что не брал взятки, хотя и часто предлагали, а также всегда сам решал, за что голосовать в Раде, а за что нет.

Где сейчас Михаил Гаврилюк и что о нем известно

После депутатской каденции Казак Гаврилюк дважды вызвал общественный резонанс и появлялся в СМИ. Впервые это случилось еще до войны. Пассажирка такси выложила в сеть информацию о том, что ее подвозил мужчина, очень похожий на Михаила Гаврилюка. Как выяснили СМИ у самого казака, он действительно подрабатывал таксистом после завершения депутатской каденции. По словам Михаила, он просто вернулся к обычной жизни.

Второй раз имя Михаила Гаврилюка всплыло в СМИ после попытки российской пропаганды "похоронить" его. В сети распространилась информация, что якобы Михаил погиб на войне. Однако, эту информацию быстро опровергли — сначала родственники и жена казака, а затем он сам.

Судя по постам в Facebook, сейчас Михаил Гаврилюк активно занимается волонтерством, сборами и помогает военным с покупкой необходимой техники и амуниции. Известно, что с начала российского вторжения он был в Терробороне Ирпеня и даже был пилотом дрона. Где служит и служит ли вообще сейчас Гаврилюк — неизвестно.

На фото в соцсети Казак Гаврилюк запечатлен уже без пресловутого "оселедца", похоже он избавился от него еще во времена депутатства и больше не носил. На многих фото Михаил все также позирует в вышиванках или же в военной форме. Известно, что сейчас ему 45 лет, он женат и имеет двоих детей — сына и дочь.

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