Был "рукой Коломойского" и шептал на ухо Зеленскому: главные скандалы с участием экс-главы ОП Андрея Богдана

После увольнения из Офиса президента Богдан пропал из публичной политики

Андрей Богдан — известная личность в украинской политике. После увольнения из Офиса президента в феврале 2024 года он перестал появляться в публичной среде и политических кругах. Однако, многие помнят скандалы и фак-апы, связанные с Богданом.

"Телеграф" решил вспомнить главные скандальные истории, связанные с Андреем Богданом во время его руководства Офисом президента

Андрей Богдан — чем запомнился экс-глава Офиса президента

"Рука Коломойского"

Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации, которая в итоге стала Офисом президента, 21 мая 2019 года. При этом Богдан был в команде Зеленского и ранее, еще во время избирательной кампании.

Это назначение вызвало резонанс в общественности — украинцы считали, что Богдан должен был быть поддан люстрации. Дело в том, что ранее политик был заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. А когда эту должность отменили, Богдан был назначен уполномоченным правительства в сфере борьбы с коррупцией в правительстве Николая Азарова.

Андрей Богдан. Фото: Getty Images

Кроме того, недовольство у общественности вызвал тот факт, что в свое время Андрей Богдан был юристом Игоря Коломойского. Тогда говорили, что главой Офиса президента Зеленского стала "рука Коломойского".

После всех скандалов и давления общественности Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы Офиса президента. Это случилось перед началом полномасштабной войны, 11 февраля 2024 года. Место Богдана занял Андрей Ермак.

Что шептал Богдан на ухо Зеленскому?

Во время своей работы главой Офиса президента Андрей Богдан практически везде сопровождал президента Зеленского. Не раз в объектив камер попадали моменты, когда Богдан что-то шепчет на ухо Зеленскому. В то время это даже стало своеобразным мемом.

На вопросы журналистов о том, что же такое шепчет Богдан, Зеленский отвечал, что он просто не терпеливый и иногда что-то подсказывает.

"Влиять на меня — он знает, что это очень-очень сложно. Но он разбирается в этом, у него в политике больший опыт. Это правда, что иногда он дает очень креативные мысли, это так и есть. Он мне может шептать: "А ты забыл сказать об этом", я ему говорю: "Андрей, успокойся", — так прокомментировал Зеленский.

День Независимости в Сен-Тропе

Еще один громкий скандал, в который попал Андрей Богдан, это свадьба друзей, которую он отгулял в Сен-Тропе. Фото и видео с этого мероприятия попали в сеть сразу после Дня независимости, так то все решили, что за границей Богдан отмечал этот государственный праздник.

Как выяснили журналисты Bihus.Info, в Сент-Тропе была была свадьба Андрея Довбенко и Анны Огренчук, ее праздновали три дня — на вилле, на яхте и в ресторане. Среди гостей было много известных личностей из "Слуги народа", бизнесменов, чиновников. И, собственно, Андрей Богдан.

Позже Зеленский пытался оправдать Андрея Богдана, что якобы он в тот период был в отпуске. Мол, это его личное дело, куда ехать и что делать в это время.

Андрей Богдан. Фото: Getty Images

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