Дубинского скоро будут судить: завершено расследование его с Деркачем дела

Действующий народный избранник находится под стражей

В отношении бывшего и действующего народных депутатов, экс-прокурора и двух руководителей главного управления генштаба из РФ, которые совершили государственную измену в составе преступной организации, было завершено расследование.

Об этом 16 сентября сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Отмечается, что им было инкриминировано создание преступной организации и участие в ней, а также совершение государственной измены (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"Расследованием установлено, что в 2016 году главное управление генштаба из РФ создало преступную организацию, в которую вошли два народных депутата Украины, бывший работник Генпрокуратуры и другие лица. Организация занималась расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией нашего государства на международной арене и действовала в виде агентурной сети до 2022 года", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что участники получали деньги за такую деятельность от генерального штаба РФ. При этом, действующий народный депутат Украины совершал информационно подрывную деятельность в пользу России.

"Он распространял российские нарративы, в том числе о высшем политическом руководстве Украины. Для их распространения он участвовал в общественных мероприятиях. В ноябре 2019 года нардепы организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространяли информацию о якобы международной коррупции должностных лиц США, пытаясь ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером", — сообщают в пресс-службе.

В июне 2020 года экс-прокурор провел совместную пресс-конференцию с бывшим народным депутатом, на которой он публично "обосновывал" фейки в пользу Кремля. В том числе, якобы о вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину бывший народный депутат с экс-прокурор выехали за границу и сейчас скрываются от правосудия. Подозреваемым и их защитникам доложено о завершении досудебного расследования.

Действующий народный избранник находится под стражей.

В Офисе генпрокурора не называли участников расследования, однако по данным издания РБК-Украина, речь идет о:

народном депутате Александре Дубинском;

бывшем народном депутате Андрее Деркаче;

бывшем прокуроре Константине Кулике.

Предыстория

Преступная организация была разоблачена в ноябре 2023 года. Помимо лиц, которые были упомянуты выше, в состав входил также помощник одного из народных депутатов.

Они по указаниям российских спецслужб организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения ее отношений с Соединенными Штатами Америки (США), а также осложнения ее интеграции в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

В то же подозрение в государственной измене и участии в преступной организации было объявлено действующему нардепу и бывшему народному депутату.

Напомним, ранее Александр Дубинский оскорбил журналиста "Телеграфа". В свою очередь, Ян Доброносов ответил на этот выпад нардепа и поинтересовался, как тот может писать сообщения, находясь в СИЗО.