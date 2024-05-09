Считает шаги в СИЗО? Нардеп Дубинский засветил интересные часы, сколько они стоят (фото)

Часы имеют несколько полезных функций

Народный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, носит часы известной компании CASIO. Экземпляр, который был замечен у нардепа, принадлежит к серии G-Shock

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на очередном заседании суда по делу Дубинского. Нардеп пришел в зал суда с яркими часами на руке.

Стоит отметить, что это часы CASIO G-Shock GBA-800-9AER. В Украине их можно купить в многочисленных интернет-магазинах.

Цена на эту модель на официальном сайте производителя составляет 8080 гривен. Однако в других магазинах она может несколько отличаться.

Как отмечается в описании часов, они оснащены технологией Bluetooth, которая предоставляет энергосберегающую возможность передачи данных нажатием кнопки. С помощью Bluetooth можно подключить часы к смартфону и получить доступ к целому ряду полезных функций.

Кроме того, он имеет ударопрочную конструкцию, защищающую от ударов и вибрации. Также часы имеют функцию шагомера, которая считает количество шагов с помощью акселометра и отображает на дисплее.

Напомним, 13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины объявила действующему народному депутату Александру Дубинскому подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он вел информационно-подрывную деятельность в пользу России. Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

В СБУ отметили, что основная задача этой организации заключалась в расшатывании общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России. По данным правоохранителей, финансирование сети достигало более 10 млн. американских долларов.

Это третье дело, фигурантом которого является Дубинский. Первоя касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга нардепа "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против нардепа – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.