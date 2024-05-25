Одиозный нардеп Дубинский оскорбил журналиста: тот не стал молчать и жестко ответил депутату

Нардеп и журналист уже один раз поспорили

Народный депутат Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене, вновь набросился на корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. На этот раз нардеп вскользь упомянул видео репетиции харьковских школьников, которое в свое время наделало много шума в сети.

Хоть его пост в основном касался вопросов обороны на Харьковском направлении, но по какой-то причине он умудрился подвязать к этому журналиста. При этом Дубинский назвал Доброносова "убл**очным".

В своем сообщении Дубинский усомнился в эффективности оборонительных сооружений на северо-востоке Харьковской области, где россияне недавно начали очередную попытку наступления.

Доброносов уже ответил на этот выпад нардепа и поинтересовался, как тот может писать сообщения, находясь в СИЗО. Кроме того, журналист напомнил, что россияне уже официально называли его врагом, в то время, как Дубинский получил подозрение из-за возможной работы на Москву.

"Очевидно, господин Дубинский очень обиделся после нашего последнего разговора в суде. Меня чаще стали критиковать вражеские боты и другие поклонники Александра", — написал Доброносов.

Как сообщалось ранее, Дубинский и Доброносов впервые поспорили на судебном заседании 9 мая.

Напомним, 13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины объявила действующему народному депутату Александру Дубинскому подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он вел информационно-подрывную деятельность в пользу России. Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России