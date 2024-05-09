Дубинский поспорил с журналистом "Телеграфа" о критике власти во время войны, мобилизации и языке (видео)

Дубинский в очередной раз заявил, что его дело якобы политически мотивировано

Народный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, разоткровенничался перед новым заседанием суда 9 мая. В частности народный избранник заговорил о языке и мобилизации.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, с которым у нардепа и завязался откровенной спор. Во время него Дубинский в очередной раз заявил, что его дело якобы политически мотивировано. А после этого внезапно решил поинтересоваться у журналиста:

"Вы сами как считаете, боятся ли украинцы, что к ним СБУ вот так постучит в дома? Поддерживаете такую риторику?".

В ответ на это Ян Доброносов ответил, что он не может критиковать власть, так как сейчас идет война.

"То есть можно сейчас воровать и делать все что угодно. Главное, что критиковать нельзя?", — перебивает Дубинский.

На это журналист дал объяснение, что считает, что он не может критиковать власть "на таком уровне, как вы. Потому что у вас была информация. Критиковать нужно аргументированно".

После этого Дубинский перевел тему на мобилизацию и подвел к тому, что его оппонент по спору не критикует власть якобы из-за нежелания быть мобилизованным. Доброносов отбросил домысли Дубинского и ответил, что не боится быть мобилизованным. Более того, он подмечает, что по долгу работы он уже не редко бывал на фронте в качестве корреспондента.

"Я не боюсь этого. Если меня запрут по политическим мотивам, то я не боюсь этого. Я с собой это уже проговорил. А почему я не имею права критиковать? У меня нет конкретных аргументов. Я не могу сказать, например, украли вот здесь. Вот когда я в Раде снимал СМС — я видел и это передавал", — объяснил корреспондент.

Далее разговор зашел о языке, а конкретно о том, что Дубинский разговаривает на языке страны агрессора, будучи лидером мнений.

"Как бы вы этого не хотели у нас в стране сохраняется 30 или 40 процентов людей, которые разговаривают на русском", — так объяснил свою позицию Дубинский.

Напомним, 13 ноября 2023 года Служба безопасности Украины объявила действующему народному депутату Александру Дубинскому подозрение в государственной измене. Следствие установило, что он вел информационно-подрывную деятельность в пользу России. Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

В СБУ отметили, что основная задача этой организации заключалась в расшатывании общественно-политической ситуации в Украине и дискредитации нашего государства на международной арене. За это участники группировки получали деньги от военной разведки России. По данным правоохранителей, финансирование сети достигало более 10 млн. американских долларов.

Это третье дело, фигурантом которого является Дубинский. Первоя касается его выезда за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. Во время поездки подруга нардепа "спалила" его общий с ней отдых в Барселоне. Второе дело против нардепа – об организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.