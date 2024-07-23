Есть российский след: выяснилось, как мама нардепа Дубинского купила квартиру в Барселоне почти за 300 тысяч евро

Деньги могли поступить из РФ

Мать одиозного нардепа Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, пенсионерка Алла Березовская стала владелицей квартиры в Барселоне через четыре дня после начала полномасштабного вторжения. Стоимость этой недвижимости составляет 288 000 евро.

Об этом сообщили в общественной инициативе "Голка". Там ссылаются на источники в спецслужбах.

Согласно материалу, в той же Барселоне гражданская жена Дубинского – Елена Деккерт, тоже купила квартиру за 100 000 евро. Но в конце 2021 года. Именно туда одиозный нардеп ездил год назад под прикрытием болезни отца.

В материале говорится, что избранница Дубинского приобрела квартиру через несколько недель после того, как против нардепа ввели персональные санкции в США. Это подтверждается информацией из реестров.

Следует заметить, что перед приобретением квартиры семья Дубинского получила на банковские счета значительную сумму от гражданок РФ Ксении Юрьевны Шишковой (Кац) 1988 г.р., и ее матери – Елены Борисовны Кац. Это также сообщили "Голке" источники в спецслужбах. Инсайдеры уточнили, что средства поступили несколькими переводами в 212 139 евро (эта сумма поступила несколькими переводами в начале 2022 года) и 73 000 евро.

Профиль Ксении Кац удалось найти в соцсети LinkedIn. Ее местом работы значится TvoiDom Spain SL.

Ксения Кац получила образование в Московском государственном университете (МГУ) с 2005 по 2010 годы. Далее продолжила обучение в Бельгии. Об этом она сама написала в профиле в соцсети.

В спецслужбах также сообщили, что ориентировочно в 2008 году Кац работала в Администрации президента России.

Авторы расследования предположили, что именно эти деньги мать и гражданская жена Дубинского могли использовать для приобретения жилья в испанском городе.

Напомним, что в 2020 году мать Дубинского подарила сыну три элитных авто. В период с 2015 по 2021 годы на счета пенсионерки внесли наличными 7,3 млн грн. При этом ее официальный доход за этот период составил 2,8 млн. грн. Следствие считает, что мать использовала ранее наличные деньги для приобретения недвижимости, которые, вероятно, предоставил ее сын – Дубинский. В прошлом году суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и арестовал имущество Дубинского и его семьи. В частности, 15 автомобилей, 22 квартиры и восемь земельных участков.

После этого в сети даже создали мем о матери нардепа.

"Голка" пишет, что Дубинский уже после 2014 года ездил в Россию – в Москву и Питер. Не менее двух раз. В 2018 году он посещал Москву, а перед парламентскими выборами – Питер. Из Питера в Киев он вернулся 14 октября 2019 через Барселону – за несколько недель до дня голосования.

Об этих перелетах свидетельствуют транзакции его карты 11 и 12 октября 2019 года.

При этом в соцсетях в 2019 году, как раз перед парламентскими выборами и между двумя поездками в РФ, обсуждали тот факт, что Дубинский называл лозунг "Слава Украине" нацистским.

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший "Слуга народа" Александр Дубинский мог поддерживать связь с Главным управлением разведки России в 2019 году.