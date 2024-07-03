Кличку Дубинского и его встречу в Петербурге с ГРУшниками подтвердил свидетель, сидящий в тюрьме

Свидетель рассказал, как готовил встречу нардепов с российской разведкой

Экс-нардеп Андрей Деркач и бывший "Слуга народа" Александр Дубинский могли поддерживать связь с Главным управлением разведки России в 2019 году. Это произошло перед конференцией по дискредитации Украины.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ, которое смогло получить протокол допроса свидетеля по делу. Имя этого свидетеля не разглашается, но отмечается, что он отбывает наказание по статье о государственной измене и выезжал в Россию для организации встречи Деркача и ГРУ.

Нардепы провели конференцию "Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства" 20 ноября 2019 года, а за несколько недель до этого Деркач посетил Санкт-Петербург, где провел встречу с кураторами от ГУ ГШ ВС РФ, сообщил свидетель. Он добавил, что лично получил от Деркача информацию о том, что "Буратино" это позывной Дубинского.

Отмечается, что свидетель также рассказал, как в период с 2019 по 2022 год передал Деркачу от 10 до 15 миллионов долларов за свидетельство с ГРУ, и допустил, что часть этих денег достались Дубинскому и бывшему прокурору Константину Кулику.

Как сообщалось ранее, в мае 2020 года СМИ сообщили, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В августе 2020 года, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Напомним, что Александра Дубинского подозревают в госизмене и незаконном выезде из Украины. В ноябре прошлого года суд арестовал имущество нардепа. Как выяснилось, он и его родственники были владельцами более 20 квартир.