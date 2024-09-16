Война расширила свои границы в Днепропетровской области: карта
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Этот перечень регулярно обновляется
Межевская поселковая территориальная громада Синельниковского района Днепропетровской области попала в обновленный перечень населенных пунктов, которые испытывают непосредственные последствия военных действий или находятся под оккупацией. Приказ вступил в силу 10 сентября.
Об этом пишет Межевский меридиан. Отмечается, что этот перечень населенных пунктов регулярно обновляется.
"Приказом от 4 сентября 2024 года № 267, зарегистрированным в Министерстве юстиции 10 сентября 2024 года № 1356/42701, в перечень была включена Межевская поселковая территориальная громада Синельниковского района", — говорится в сообщении.
В конце 2022 года Кабмином было принято решение о создании единого перечня регионов, где ведутся или велись боевые действий, а также тех, которые находятся под временной оккупацией.
Регулярно обновляемый список имеет целью обеспечить актуальную информацию о ситуации в разных частях страны.
В список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией в Днепропетровской области входят:
- Зеленодольская городская территориальная община;
- Марганецкая городская территориальная община;
- Мировская сельская территориальная община за исключением с. Вышетарасовка;
- с. Покровское Покровской поселковой территориальной общины;
- с. Пригородное Покровской поселковой территориальной общины;
- с. Борисовка Красногригоревской поселковой территориальной общины;
- с. Дмитровка Красногригоревской поселковой территориальной общины;
- с. Привольное Красногригоревской поселковой территориальной общины;
- Великомихайловская поселковая территориальная община;
- Маломыхайловская поселковая территориальная община;
- Новопавловская поселковая территориальная община.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на временно оккупированной территории Украины россияне устроили очередной экоцид. Своими действиями они привели к заилению промоины, чтобы "наварить" на этом деньги.