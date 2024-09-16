Война расширила свои границы в Днепропетровской области: карта

Этот перечень регулярно обновляется

Межевская поселковая территориальная громада Синельниковского района Днепропетровской области попала в обновленный перечень населенных пунктов, которые испытывают непосредственные последствия военных действий или находятся под оккупацией. Приказ вступил в силу 10 сентября.

Об этом пишет Межевский меридиан. Отмечается, что этот перечень населенных пунктов регулярно обновляется.

"Приказом от 4 сентября 2024 года № 267, зарегистрированным в Министерстве юстиции 10 сентября 2024 года № 1356/42701, в перечень была включена Межевская поселковая территориальная громада Синельниковского района", — говорится в сообщении.

В конце 2022 года Кабмином было принято решение о создании единого перечня регионов, где ведутся или велись боевые действий, а также тех, которые находятся под временной оккупацией.

Регулярно обновляемый список имеет целью обеспечить актуальную информацию о ситуации в разных частях страны.

В список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированные Российской Федерацией в Днепропетровской области входят:

Зеленодольская городская территориальная община;

Марганецкая городская территориальная община;

Мировская сельская территориальная община за исключением с. Вышетарасовка;

с. Покровское Покровской поселковой территориальной общины;

с. Пригородное Покровской поселковой территориальной общины;

с. Борисовка Красногригоревской поселковой территориальной общины;

с. Дмитровка Красногригоревской поселковой территориальной общины;

с. Привольное Красногригоревской поселковой территориальной общины;

Великомихайловская поселковая территориальная община;

Маломыхайловская поселковая территориальная община;

Новопавловская поселковая территориальная община.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на временно оккупированной территории Украины россияне устроили очередной экоцид. Своими действиями они привели к заилению промоины, чтобы "наварить" на этом деньги.