Війна розширила свої кордони на Дніпропетровщині: карта

Цей список регулярно оновлюється

Межівська селищна територіальна громада Синельниківського району Дніпропетровської області включена до оновленого переліку населених пунктів, які зазнають безпосередніх наслідків воєнних дій або перебувають під окупацією. Наказ набув чинності 10 вересня.

Про це пише Межівський меридіан. Наголошується, що цей перелік населених пунктів регулярно оновлюється.

"Наказом від 4 вересня 2024 року № 267, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 10 вересня 2024 року № 1356/42701, до переліку було включено Межівську селищну територіальну громаду Синельниківського району ", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці 2022 року Кабміном було ухвалено рішення про створення єдиного переліку регіонів, де ведуться чи велися бойові дії, а також тих, що знаходяться під тимчасовою окупацією.

Список, що регулярно оновлюється, має на меті забезпечити актуальну інформацію про ситуацію в різних частинах країни.

До списку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією в Дніпропетровській області, входять:

Зеленодольська міська територіальна громада;

Марганецька міська територіальна громада;

Мирівська сільська територіальна громада, за винятком с. Вищетарасування;

с. Покровське Покровської селищної територіальної громади;

с. Приміське Покровської селищної територіальної громади;

с. Борисівка Червоногригорівської селищної територіальної громади;

с. Дмитрівка Червоногригорівської селищної територіальної громади;

с. Привільне Червоногригорівської селищної територіальної громади;

Великомихайлівська селищна територіальна громада;

Маломихайлівська селищна територіальна громада;

Новопавлівська селищна територіальна громада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на тимчасово окупованій території України росіяни влаштували черговий екоцид. Своїми діями вони призвели до замулення промоїни, щоб "наварити" на цьому гроші.