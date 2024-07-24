Местные коллаборанты и оккупанты своими действиями привели к массовому морю рыбу

Большой мор рыбы начался под временно оккупированным россиянами Мелитополем. Промоина, соединяющая Молочный лиман и Азовское море пересохла из-за халатности оккупационных властей.

Информация об этом появилась на канале РИА-Юг в Telegram. Рыбоходный канал полностью заилился.

"Промоина, соединяющая Молочный лиман с Азовским морем, больше не работает!!! Наш Молочный лиман начинает умирать", — бьют тревогу местные жители.

Как отмечают в издании, местные коллаборанты и оккупанты своими действиями привели к заилению промоины, чтобы "наварить" на этом деньги.

"Сейчас пилить федеральное "бабло" местные коллаборанты и оккупанты решили на новой бездонной бочке — Молочном лимане и промоине. Тактика ясна: сначала они делают все, чтобы промоина заилилась и начался мор рыбы. А потом, просят у Москвы денег на ликвидацию экокатастрофы", – пишут журналисты.

Сейчас оккупационные власти делают активную деятельность, пишет издание. Берут пробы воды, собирают в оккупированной Кирилловке представителей росрыболовства, всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и проводят встречи с общественностью. Тема номер один на таких встречах – замор рыбы в Азовском море из-за заиливания канала.

"Основная рыба, которая идет на нерест, — это пиленгас, камбала-калкан и другие виды рыб", — цитирует российская пропаганда так называемого начальника Управления охраны и использования водных объектов и биологических ресурсов Запорожской области Алексея Жаховского.

У этого персонажа уже есть определенный опыт в заилении рек, пишет издание. Как отмечают журналисты, этот самый Жаховский, который в прошлом году был так называемым и.о. "Главного инженера" водного хозяйства и мелиоративных систем Запорожской области, имеет богатый опыт уничтожения малых рек. Ведь активно "расчищал" реку Молочная.

Пересохшая промоина

"После успешного отмывания денег на якобы расчистке и углублении реки Молочной в 2023 году, оккупанты и их приспешники поняли, что это отличный способ заработать, лишь изображая бурную деятельность. На самом деле расчисткой русла реки Молочной никто не занимался. Землю" специалистов, а где-то рядом, что не поддается никакой логике", — говорится в издании.

"Что будет с лиманом и рыбой можно прогнозировать по результатам других "работ" оккупантов и так называемого губернатора Запорожской области Е. Балицкого. За расчистку промоины Балицкий когда-то брался еще за времена Украины. Все закончилось тем, что канал забился песком и илом", — пишут журналисты издания.

В 2019 году, когда Балицкого оторвали от "кормушки", Молочный лиман пережил возрождение. Промоину расчистили и медленно превращавшийся в лужу с очень соленой водой водоем ожил на глазах. На берегу появилась растительность и поселились птицы. А опресненные воды наполнились разными видами рыб.

Очищенная промоина перед полномасштабным вторжением РФ

В преддверии полномасштабного вторжения русской армии на юг Украины, на берегу Молочного лимана уже началось возрождение зон отдыха. Курортники плавали на байдарках, купались и загорали, рыбаки с удочками ловили бычок и камбалу, пиленгас.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сейчас выглядит оккупированный россиянами курорт "Железный Порт". Уже третий сезон там полупустые пляжи, закрытые кафе и торговые точки.