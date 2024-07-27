Раньше яблоку негде упасть, а теперь… Как сейчас выглядят пляжи оккупированного Бердянска (фото, видео)

Прошлого величия курортных сезонов и в помине нет

Курортные сезоны во временно оккупированных Россией украинских городах так и не начались в полную силу. Так, бердянские пляжи пустые и заброшенные уже третий год.

Видео косы в Бердянске публикуют в сети. На пляже деревянные зонтики повалены, дорожки засыпаны значительным слоем песка, а людей почти не видно.

Дороги к пляжам по городу засыпаны мусором, поросли сорняками и начинают разрушаться.

Несмотря на солнечную и теплую погоду, чистую воду моря, посетителей и туристов на пляжах мало. Уже нет шумных вечеринок, торговцев и летних развлечений.

С каждым годом пляжи временно оккупированного Бердянска, где раньше и яблоку не было места упасть, становятся все более непригодными для отдыха. Так, в этом году у побережья наблюдалось значительное нашествие медуз, которые даже не давали возможности войти в воду.

На следующих фото видно, какие "забитые" пляжи были до 2022 года, сколько было развлечений: и прогулки на катерах, и поездки на "банане". Сейчас же пророссийские власти ничего не делают для сохранения культуры курортов.

Пляжи оккупированной Кирилловки также пусты и заброшены. В прошлом самые популярные курорты Украины постепенно приходят в упадок.

Ранее "Телеграф" писал, что оккупационные власти устроили очередной экоцид на оккупированных территориях Украины.