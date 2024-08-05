Буча, Ирпень, Гостомель: почему иностранцы начали массово посещать когда-то оккупированные города

Такое путешествие стоит недешево

В Украине резко увеличилось количество иностранных туристов, приезжающих для посещения городов, пострадавших от российских преступлений после начала полномасштабного вторжения. Десятки турагентов предлагают своим клиентам туры в Бучу, где весной известный французский художник создал мурал, Ирпень и Гостомель.

Большинство туристов, посещающих освобожденные от оккупации города Киевской области, это мужчины. Об этом сообщает издание The Times.

Кому интересны туры в Бучу

Путешествия по городам, которые были в оккупации, больше всего интересуют мужчин из США. Они составляют более половины туристов. Также приезжает много британцев, немцев, японцев и французов.

Больше всего их интересует именно Буча. Город был в оккупации всего 28 дней, но этого хватило, чтобы стать символом зверств российской армии.

Отношение к таким турам неоднозначное. Кое-кто соглашается, что это возможность показать миру настоящее лицо россиян. К тому же туроператоры передают часть выручки для поддержки Сил обороны.

С другой стороны, некоторые считают безнравственным зарабатывать деньги на трагедии людей. Некоторые украинцы потеряли все, а теперь на их страданиях делают бизнес.

Сколько стоит путешествие

В рамках туров обычно предлагают посетить три города Киевщины, которые были в оккупации. Это Буча, Ирпень и Гостомель.

Стоимость тура зависит от количества времени, проведенного в оккупированных городах. The Times приводит два варианта:

шестичасовой тур — 130 фунтов стерлингов (примерно 6800 грн);

тур на неделю ― 3000 фунтов (156 тысяч гривен).

Для справки: Буча была оккупирована с 27 февраля по 31 марта 2022 года. Когда ее освободили, то увидели зверства россиян: сотни до смерти замученных украинцев, обворованные дома и разрушенную инфраструктуру.

В эти города чаще всего едут туристы

Ранее освободили Ирпень. Бой за город начался 27 февраля. Окончательно освободили Ирпень от захватчиков 28 марта 2022 года.

Бой за аэропорт в Гостомеле начался в первый день полномасштабного вторжения. Россиянам удалось захватить город только 5 марта. ВСУ освободили Гостомель 1 апреля 2022 года.

Напомним, что россияне наживаются на трагедии в Буче. Они создали бренд спортивного питания с циничным слоганом.