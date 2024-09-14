В НАТО признали свою ошибку в войне в Украине: Столтенберг сделал неожиданное заявление

Предстоящие переговоры должны основываться на украинской силе

НАТО мог сделать больше для Украины, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение России в 2022 году. Такое мнение озвучил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, сделать невозможным войну в 2022 году могло достаточное количество оружия.

"Сейчас мы предоставляем военную технику для войны – тогда мы могли бы предоставить военную технику для предотвращения войны", – сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что до начала войны страны НАТО боялись давать Украине оружие и помощь, которую она тогда просила. Существовал страх эскалации напряженности и ускорения нападения РФ.

В то же время, уже сейчас Столтенберг уверен, что войну не завершить только оружием и нужно садиться за стол переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", – добавил он.

Напомним, недавно Столтенберг подчеркивал, что Украина нуждается в большей помощи и оружии, чтобы выстоять в войне с Россией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России назвали условие начала "прямой войны" с НАТО. Эта очередная угроза появилась на фоне разговоров о разрешении Украине бить дальнобойным оружием вглубь РФ.