Как НАТО будет готовить Украину для вступления в Альянс? Интервью с представителем Госдепа США

США подтверждают, что место Украины в НАТО, но для этого нужны реформы.

С 9 по 11 июля в столице США пройдет 75-й саммит Североатлантического альянса. Украине союзники четко дали понять, что на официальное приглашение к вступлению, как и в прошлом году, рассчитывать не стоит. Однако пообещали предложить "мост к членству" в Альянсе.

Что предполагает этот "мост", ждать ли новых решений по усилению украинской ПВО, и что еще будет в приоритете союзников во время встречи? Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" в Вашингтоне рассказал официальный представитель Государственного департамента США Дэниел Сайзек.

Новый центр НАТО для Украины

— Каких основных решений Украине стоит ожидать от саммита НАТО, который стартует в Вашингтоне в эти дни?

— НАТО исполняется 75 лет в этом году, и саммит, который пройдет на этой неделе в Вашингтоне — это важная возможность показать приоритеты Альянса. Один из самых главных приоритетов — это поддержка Украины.

Честно говоря, Украина не получит приглашение к вступлению в НАТО на этом саммите. Это уже известно. Потому что Украине необходимо провести дальнейшие реформы в вооруженных силах.

Но позиция США очень ясна — США видят место для Украины в НАТО в будущем.

Еще раз лидеры НАТО подчеркнут, что Альянс собирается поддерживать Украину и работать с ней, чтобы подготовить к вступлению в Альянс.

Важно, что будет объявлено о создании нового центра НАТО по координации поддержки Украины в Германии. Это является важным шагом вперед в отношениях. Пройдет встреча Совета НАТО-Украина на саммите. Это конкретные меры, которые показывают, что Альянс поддерживает Украину и будет продолжать эту поддержку.

Также существуют соглашения о безопасности между Украиной и странами-членами НАТО.

— Да, на десять лет.

— Это индивидуальные соглашения между Украиной и странами-членами НАТО, в том числе США, Германией, Великобританией, Францией и другими. Это тоже важный показатель того, как НАТО поддерживает Украину.

ПВО в приоритете

— 8 июля Россия совершила жестокую атаку по Украине, ударив, в частности, по крупнейшей детской больнице "Охматдет" в Киеве. Повлияет ли это на финальные результаты саммита? Стоит ли ждать решения от союзников по ПВО, чтобы Украина могла отражать российские атаки?

— Это еще одно ужасное нападение после Мариуполя, Бучи и всего, что уже было совершено с российской стороны. То, что произошло — чистый ужас. Американцы выражают искренние соболезнования украинскому народу.

Это показывает, что Кремль не уважает никакие нормальные, обычные правила, даже правила войны. Это еще одно ужасное преступление. И это тоже показывает, как важны системы противовоздушной обороны в данный момент в Украине. Поэтому это очень важный приоритет для США — направить еще системы ПВО в Украину. США также призывают других партнеров делать это. И направлять не только системы, но и снаряды для того, что уже есть.

К тому же, США предоставляют оружие Украине, чтобы она могла нанести удары по российским силам. В том числе и внутри России. И это тоже важно, чтобы, надо надеяться, минимизировать или даже прекратить такие атаки.

Но, к сожалению, в Кремле есть очень бессовестные люди, которые готовы почти на все.

— Но сейчас существуют некоторые ограничения, куда мы можем бить американским оружием. Может ли поменяться политика Белого дома относительно этого?

— Честно говоря, я не могу официально комментировать, где есть эти границы. Но сам наблюдал, что в СМИ писали много о том, как Белый дом и другие западные партнеры Украины наконец поняли, как важно, чтобы Украина могла использовать оружие, например, по российским приграничным областям около Харькова. Месяца два назад все поняли, что такие ограничения просто не имеют смысла, потому что это, к сожалению, дало преимущество российской стороне.

А где именно находится граница — я не могу официально сказать. США наблюдают, как Украина своим оружием атакует цели внутри России. Конечно, есть почти постоянные дискуссии с Офисом президента Владимира Зеленского по этому поводу. Но, в конечном итоге, это решение украинцев и администрации Зеленского, каким образом и где защитить Украину.

Здесь тоже стоит отметить, что храбрые украинцы остановили российское нападение около Харькова. Мы все помним, как это было полтора месяца назад. Что это было, можно сказать, чрезвычайное происшествие, и никто не знал, как далеко российская армия могла довести это нападение.

А, например, сегодня утром в газете The Washington Post была очень хорошая статья о том, как эффективно украинские вооруженные силы остановили российскую сторону на Харьковщине. В этой статье было много информации о том, какие огромные потери несет российская сторона. И это тоже показывает, что люди в Кремле — бессовестные лидеры, и для них не имеет значения, сколько российских солдат погибнут в таких атаках.

Поэтому так важно, чтобы США, Европа и другие партнеры продолжали поддержку Украину, и она могла остановить такие нападения.

Реформы в ВСУ

— Результаты саммита, как ожидается, будут позиционироваться как "мост к НАТО". Действительно ли так будет звучать официальная формулировка? Будут ли какие-то временные рамки этого "моста"?

— Выражение "мост к НАТО" обозначает прежде всего, что США и НАТО понимают, как важно помочь Украине подготовиться к выступлению в НАТО. Есть разные факторы, которые касается этого.

Это дальнейшие реформы в Вооруженных Силах Украины, которые, стоит отметить, уже действуют, и украинские солдаты, и генералы, и офицеры, и все действуют очень мужественно и очень эффективно. Тем не менее, чтобы присоединиться к Альянсу, нужно провести крепкие, большие реформы. Также необходимые реформы, которые касается прозрачности в вооруженных силах. Подробности по вопросу "моста к НАТО" будет более ясны в течение саммита, но это основная концепция.

— Вы вспомнили про новый центр в Германии, который планируется открыть. Он будет существовать параллельно с Контактной группой по вооружению Украины "Рамштайн", или это будет единый механизм, как это будет работать?

— НАТО и США не объявили всех подробностей, но, более вероятно, что это будет в Висбадене, а не в Рамштайне, но я не могу официально подтвердить это сегодня.

Поэтому давайте поговорим немного о том, почему НАТО приняло решение основать такой центр. Уже проводится хорошая работа в этом направлении в Германии, но была идея, что должны быть более конкретные шаги вперед, и именно в НАТО. Не только отдельные партнеры, как США и Великобритания, а и НАТО самостоятельно должно проводить больше координации касательно поддержки Украины.

Это, разумеется, не обозначает, что есть война между НАТО и Россией, и это очень важно. Потому что, когда люди в Кремле говорят, что на самом деле Россия ведет войну против целого Запада в Украине, это неправда.

И это, конечно, не война США с Россией. Тем не менее, ясно, что НАТО поддерживает Украину, потому что это вопрос справедливости, это вопрос международного закона, и, в конце концов, это очень важный вопрос безопасности Европы, и европейцы это тоже понимают. Поэтому принято решение создать этот центр в Германии.

Справедливые инвестиции в оборону

— Возможно, такой центр — страховка перед выборами в США? Мы понимаем, что Штаты будут отвлечены на свои внутренние процессы.

— На мой взгляд, в Альянсе уже долго растет понимание, что НАТО должно делать больше, и это не на сто процентов связано с ситуацией в США. Разумеется, что люди наблюдают, что происходит в данный момент, что касается президентских выборов. Но, как вы знаете, в демократическом обществе вопросы очень активно, даже рьяно обсуждаются.

Никто не может предсказать, что произойдёт в будущем. Тем не менее, мы знаем, есть очень долгая история двухпартийной поддержки НАТО в США. Независимо от того, был президент республиканцем или демократом, двухпартийная и двухсторонняя поддержка НАТО очень долго существует. Как и поддержка Украины, стоит отметить.

Другая очень важная тема на этом саммите — то, что больше стран-членов НАТО должны больше тратить на оборону. Это предмет долгих дискуссий в Альянсе.

В этом году мы наблюдаем, что две трети членов НАТО выполняют план по расходам на оборону. Это значит вкладывать 2% ВВП. И это является большим и важным шагом вперёд, потому что года три-четыре назад ситуация была другой.

Европе можно положиться на США, что касается их безопасности, но в то же время американцы хотят, чтобы все страны-члены НАТО тратили достаточно средств на оборону. Это справедливо.

Также, продолжается поддержка среди американского народа. Мое личное мнение — американцы будут и дальше поддерживать безопасность НАТО и безопасность Европы. Кстати, опросы также демонстрируют эту тенденцию в США сейчас, и, что важно, и среди либералов, и среди консерваторов, и среди членов Демократической партии, и среди членов Республиканской партии. Это важный сигнал, как американцы думают по этому поводу.

— И все-таки любой кандидат должен следовать общественному мнению?

— Они не всегда делают это, кандидаты или даже президенты, но тоже стоит отметить, что в системе в США есть президент, но нет короля, нет диктатора. Конгресс тоже играет значительную роль, что касается внешней политики, и, прежде всего, Сенат играет очень большую роль в этой области.

Поэтому президент не может делать все, что он или она захочет. Общественное мнение играет ключевую роль в этой области тоже. И важный фактор, что европейцы делают все больше, чтобы поддерживать Украину, и чтобы укрепить НАТО.

НАТО — это оборонительный альянс, и его цель — защитить Европу, а не нападать на кого-либо.

Безопасность США и Европы тесно связана

— Если говорить об общественном мнении и поддержке Украины среди американцев — каковы ваши наблюдения по этому поводу?

— Американцам очень не нравится, когда они наблюдают несправедливость, жестокость и зло в мире.

Конечно, американцы также понимают и считают, что не могут спасти всех в мире, кто страдает. Это невозможно для любой страны. А что касается Украины, которая находится в Европе, американцы понимают приоритеты. Для них очень долго большим приоритетом является обеспечение безопасности Европы.

Американцы, которые изучали историю, например, понимают, что между Первой и Второй мировыми войнами в США были голоса, которые думали, что мы не должны вмешиваться в дела Европы. Что это их дело, не наше. Что это была ошибка участвовать в Первой мировой войне. Такие мнения были очень сильны между войнами. Но Вторая мировая война показывала большинству американцев, что безопасность Европы и безопасность США очень тесно связаны.

И я сам считаю, что американцы, их подавляющее большинство, понимают это. Конечно, граждане США тоже беспокоятся о том, что происходит в Тихоокеанском регионе. Они понимают, что в данный момент, несмотря на то, что российское правительство представляет очень большой вызов для Америки, Китай — это наш самый большой соперник.

И поэтому нам нужно думать и об Азии и Тихоокеанском регионе. Но когда мы видим, как европейцы больше делают для своей защиты, это помогает американцам понимать, что мы можем и поддерживать безопасность в Европе, и делать все необходимое, что касается Китая.

Китай принял неправильное решение

— Думаю, Китай наблюдает за тем, какой ответ Запад дает России, и от этого тоже отталкивается в своих планах и стратегиях в Тихоокеанском регионе. Важно, чтобы Россия получила отпор, и для Китая это тоже будет урок.

— Я бы согласился с этим анализом, потому что, когда правительство такой страны как Россия, нарушает все правила международного права, как они делали в Украине, и, если такое вторжение в конце концов успешно, это показывает всем в мире, что можно совершать такое без последствий. Без наказания.

Что касается Китая, здесь стоит отметить, что правительство КНР, к сожалению, приняло неправильное решение, и это решение поддерживает Россию в войне в Украине. Правительство США говорит по этому поводу с правительством Китая очень-очень часто, потому что есть все больше информации и доказательств по этому поводу. И, конечно, США хотят, чтобы Китай прекратила это немедленно.

Мы понимаем, что есть другие кризисы в мире, которые связаны в данный момент. Это происходит и в так называемом информационном пространстве — Кремль используют ситуации, в том числе и в Секторе Газа, чтобы расширить свою дезинформацию, например. Поэтому все связано, и это непросто, но США делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию и в Украине, и в Секторе Газа, и что касается напряжения в Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что китайские и российские компании, вероятно, совместно разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранский "Шахед", используемый оккупантами против Украины.