"Украина истекает кровью": почему ВСУ недостаточно западной поддержки

Украине необходимо получить больше возможностей, чтобы изменить ситуацию

Российское вторжение изменило Украину радикальным образом, а нынешний уровень поддержки со стороны Запада не соответствует текущим реалиям. Уже сейчас есть понимание того, что ВСУ не смогут держаться вечно в войне на истощение.

Об этом говорится в материале колумниста-международника Дэвида Игнатиуса для The Washington Post. Он поделился своими впечатлениями после посещения форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

По его словам, он поговорил с военнослужащими, которые потеряли на фронте конечности и послушал их истории, после чего пришел к выводу, что "Украина истекает кровью".

Игнатиус отмечает, что у украинцев все еще есть сильная воля к борьбе, однако ее армия истощена, а политика США о поддержке "столько, сколько потребуется" не соответствует реалиям войны.

"У Украины недостаточно солдат, чтобы вести бесконечную войну на истощение. Ей нужно усилиться, чтобы стать достаточно сильной для достижения достойного урегулирования", — написал он.

Журналист отмечает, что главной темой YES был повторяющийся посыл о том, что США надо отменить запрет на удары по российской территории западным дальнобойным оружием. Сам он считает, что США должны пойти на больший риск, чтобы поддержать Украину, поскольку ее поражение нанесет урон интересам Запада на десятилетия вперед.

При этом он отмечает, что понимает нерешительность Джо Байдена, поскольку его обязанность сводится к тому, чтобы не допустить ядерной войны, хотя и надеется, что американский президент все же снимет ограничение на удары в частном порядке после встречи с Владимиром Зеленским в конце сентября.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил, что украинский план победы готов на 90%. Он добавил, что представят его уже в ближайшие недели.