"Україна спливає кров’ю": чому ЗСУ недостатньо західної підтримки

Україні необхідно отримати більше можливостей, щоб змінити ситуацію

Російське вторгнення змінило Україну радикально, а нинішній рівень підтримки з боку Заходу не відповідає поточним реаліям. Вже зараз є розуміння того, що ЗСУ не зможуть триматися вічно у війні на виснаження.

Про це йдеться у матеріалі колумніста-міжнародника Девіда Ігнатіуса для The Washington Post. Він поділився своїми враженнями після відвідин форуму Ялтинської європейської стратегії (YES).

За його словами, він поговорив з військовослужбовцями, які втратили на фронті кінцівки та послухав їх історії, після чого дійшов висновку, що "Україна спливає кров’ю".

Ігнатіус зазначає, що українці все ще мають сильну волю до боротьби, проте її армія виснажена, а політика США про підтримку "стільки, скільки потрібно" не відповідає реаліям війни.

"В України недостатньо солдатів, щоб вести нескінченну війну на виснаження. Їй треба посилитися, щоб стати достатньо сильною для досягнення гідного врегулювання", — написав він.

Журналіст зазначає, що головною темою YES був посил, про те, що США треба скасувати заборону на удари по російській території західною далекобійною зброєю. Сам він вважає, що США мають піти на більший ризик, щоб підтримати Україну, оскільки її поразка завдасть шкоди інтересам Заходу на десятиліття вперед.

При цьому він зазначає, що розуміє нерішучість Джо Байдена, оскільки його обов’язок зводиться до того, щоб не допустити ядерної війни, хоча і сподівається, що американський президент все ж таки зніме обмеження на удари в приватному порядку після зустрічі з Володимиром Зеленським наприкінці вересня.

Як повідомлялось раніше, Зеленський повідомив, що український план перемоги готовий на 90%. Він додав, що представлять його вже найближчими тижнями.