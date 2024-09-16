"У ЕС также есть красные линии": Боррель о возможности мирного соглашения с РФ

Россия должна ответить за свои действия в Украине

Европейский Союз (ЕС) не изменит свое отношение к России, пока идет война против Украины. Такую позицию высказал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Дипломат решительно отверг идею "мирного соглашения" с путинской Россией в ближайшее время и подчеркнул, что РФ должна ответить за свои действия в Украине. Об этом сообщает издание Euractiv.

Политик напомнил об ордерах на арест Путина и его окружения, выданных Международным уголовным судом за военные преступления. Он подчеркнул, что у ЕС также есть "красные линии" в отношениях с Россией.

Боррель обратил внимание на максималистские требования Путина по отношению к Украине. По его словам, российский лидер стремится завоевать Украину, покорить украинский народ и, возможно, имеет более широкие амбиции.

"Путин, кажется, все больше одержим восстановлением Российской империи как своего основного наследия", — отметил чиновник ЕС.

О возможности перезагрузки отношений с Россией Боррель высказался скептически. Он указал, что некоторые изменения могут произойти только в отдаленном будущем, после войны.

Напомним, в июле ЕС продлил санкции против России. Они касаются торговли, финансов, технологий. Также запрещено ввозить российскую нефть по морю, отключены российские банки от SWIFT, приостановлена работа кремлевских СМИ в ЕС.

Санкции будут действовать, пока Россия нарушает международное право. Это главный способ давления на агрессора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Боррель не исключил присутствия России на втором саммите мира, но назвал важное условие.