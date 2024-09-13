Война может быть бесконечной по плану Байдена: СМИ узнали о стратегии США по Украине

В Белом доме снизили ожидания относительно возможностей Киева

Президент США Джо Байден стремится максимально улучшить положение Украины на фронте. Он планирует сделать это до истечения срока своих полномочий в январе 2025 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. Газета отмечает, что в Белом доме обсуждают, как лучше помочь Киеву в течение следующих четырех месяцев.

"Мы будем продолжать предоставлять Украине оборудование, необходимое для того, чтобы оттеснить россиян, стабилизировать линию фронта, развить рычаги давления и улучшить их переговорные позиции", — сказал представитель администрации Байдена.

В свою очередь ближайшие помощники президента США не питают иллюзий, что Украина сможет выиграть войну до 20 января, когда в Белом доме появится новый президент. Они снизили ожидания того, чего Киев может достичь в ближайшие четыре месяца.

В то же время они не подталкивают Украину к проведению мирных переговоров. По словам источника в Белом доме, это связано с тем, что Россия не готова вести содержательные переговоры, которые привели бы к результату, приемлемому для Украины.

Издание отмечает, что при таком подходе руководства США "конфликт кажется бесконечным". WSJ отмечает, что война в Украине "несет риски эскалации с участием ядерной России".

"Стратегия администрации Байдена ужасно похожа на рецепт еще одной бесконечной войны, поскольку она не способна направить достаточно оружия, чтобы оказать решающее влияние на поле боя, и у них нет четкого представления о том, какой должна быть конечная цель", — заявила старший научный сотрудник Atlantic Council Рэйчел Риццо.

Официальные лица США также обеспокоены тем, что ослабление ограничений на поставку вооружений может оказаться краткосрочным средством решения более серьезных проблем, с которыми Украина сталкивается на поле боя. Издание отмечает, что это может закончиться поддержкой войны на истощение, которая уже превратилась в дорогую битву.

Напомним, по данным Le Monde, мнение украинских союзников относительно того, позволять ли наносить удары глубине России, разделились. Пока что Украине не позволяют даже запускать ракеты по всем российским целям на оккупированных территориях.