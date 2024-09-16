Кого из мужчин могут мобилизовать только по собственному желанию

Это касается и военнообязанных женщин

В Украине идет мобилизация, и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие оснований для отсрочки, подлежат призыву. Однако новый закон предусматривает особый порядок для определенных категорий граждан.

В частности, лица с инвалидностью, получившие ранения или потерявшие конечности, теперь могут быть мобилизованы только по собственному желанию. Пишет портал "Экономические новости".

До категорий граждан, которые могут мобилизоваться только добровольно, входят лица, в которых:

инвалидность II и III групп была установлена в процессе повышения или снижения группы;

инвалидность была присвоена из-за ранений, травм или увечий, полученных во время боевых действий в защиту Украины;

потеря конечностей, парных органов или другие тяжелые травмы.

К этой категории относятся люди с онкологическими заболеваниями, психическими расстройствами или инвалидностью с детства.

Кроме того, мобилизация остается добровольной для женщин. Даже гражданки с медицинским или фармацевтическим образованием, которые должны становиться на военный учет, могут мобилизоваться только по собственному желанию.

Напоминаем, кому из украинцев необязательно обновлять данные в ТЦК. К ним относятся лица, которые:

не являются гражданами Украины;

по решению ВВК имеют статус "непригодный к военной службе";

не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

не достигшие совершеннолетия;

старше 60 лет.

Мужчины, снятые с военного учета, также освобождаются от необходимости визита в ТЦК. Однако они должны иметь при себе документ, подтверждающий этот статус. Если такого документа нет, необходимо обратиться в ТЦК для его получения. В противном случае при проверке документов может быть вручена повестка для появления в центр комплектования.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с гепатитом или другими инфекционными болезнями. С некоторыми диагнозами ВВК признает пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, медицинских подразделениях и т.д.