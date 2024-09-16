Будут ли повестки у "Резерв+": в Минобороны ответили

В Минобороны планируют также предоставлять автоматизированные отсрочки

В Украине не планируют посылать повестки через систему "Резерв+". Их продолжат выписывать вручную.

Об этом рассказал Олег Берестовой, начальник Управления информационных технологий МОУ в подкасте DOU. По его словам, повестки распечатывают, а затем передают начальнику ТЦК для подписания и заверения. В будущем планируется автоматизация этого процесса, чтобы сделать его более прозрачным и эффективным.

"Мы этого не планируем. У нас бэклог расписан до середины весны – повесток там нет", — говорит Берестовой.

Министерство обороны работает над тем, чтобы генерировать повестки в электронном реестре "Оберег", подписывать их цифровой подписью начальника ТЦК и передавать на централизованную печать и доставку через "Укрпочту".

"А у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена, или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло", — пояснил Берестовой.

Начальник Управления ИТ МОУ отмечает, что для проверки подлинности повесток в приложении "Резерв+" будет доступна функция проверки через QR-код. Это поможет убедиться, что повестка является официальной и действительно подписана ТЦК.

"Когда ты подписываешь электронной подписью эту повестку, то там не будет какой-то закорючки-подписи; и ты должен быть уверен, что тебе не прислали какой-то фишинг или что-то, а что действительно твой ТЦК подписал эту повестку. Это функционал, который позволит защитить личность как военнообязанного", — рассказывает он.

Кроме того, МОУ планирует автоматизировать процесс предоставления отсрочок для определенных военнообязанных категорий. Речь идет о людях с инвалидностью, студентах, которые получают свое первое высшее образование, и опекунах троих и более детей. Это позволит избежать излишней бюрократии и снизить нагрузку на ТЦК.

"К примеру, люди с инвалидностью. Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не годен к службе априори, то зачем тогда подтверждать, регулярно проходить ВВК? Здесь нужно и нормативно урегулировать, и технически. Мы над этим работаем. Знаем, как это сделать, и в ближайшие недели к этому подойдем", — объясняет Берестовой.

Ранее "Телеграф" писал, кого из мужчин могут мобилизовать только по собственному желанию. В первую очередь это касается лиц с инвалидностью, получивших ранения или лишившихся конечностей.