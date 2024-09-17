Пугала украинцев фото, "застревала" на острове с пингвинами и завтракала с жирафами: как выглядит жена Бориса Филатова

Женщина увлекается экстремальным спортом, легкой атлетикой и винтажной бижутерией

Борис Филатов уже много лет возглавляет мэрию Днепра. А рядом с ним всю его политическую карьеру была жена Марина. Женщина известна своей любовью у путешествиям, экстремальными видам спорта, легкой атлетике и богатой жизни. Марина Филатова активный пользователь соцсетей, у нее более 20 тысяч подписчиков в Instagram, где она делится своими приключениями с украинцами.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Марина Филатова, что о ней известно, и как она становилась героиней светской хроники из-за своих приключений и путешествий.

Марина Филатова — что о ней известно

Марина Филатова родилась в России, однако после школы с родителями переехала в Днепр. Со своим будущим мужем и мэром Днепра она познакомилась на первом курсе, когда он был студентом уже третьего курса — они учились в одном университете. Поженились влюбленные в 1993 году, а уже в 1994 году у пары родилась единственная дочь Екатерина.

Судя из декларации Бориса Филатова, его жена Марина весьма небедная женщина — у нее есть две квартиры в Киеве и Днепре, несколько земельных участков, люксовых авто и другая недвижимость. При этом Марина Филатова увлекается коллекционированием винтажной бижутерии, легкой атлетикой и покорением горных вершин.

Путешествия и приключения Марины Филатовой

Жена мэра Днепра известная путешественница, которая побывала во многих странах, совершила множество альпинистских экспедиций и попадала в разные приключения в своих поездках.

Так, в январе 2022 года Марина Филатова вместе с другими альпинистами отправилась в Антарктиду, чтобы совершить подъем на гору массива Винсон. И ей это удалось — она стала третьей украинкой, поднявшейся на эту вершину. Однако, женщина поплатилась за это здоровьем — вскоре после возвращения Марина перепугала украинцев кадрами с отмороженным носом. Последствия были очень серьезными, прогнозировали даже ампутацию, однако, к счастью, женщине удалось восстановиться после такого обморожения.

К слову, по пути в Антарктиду Марина Филатова "застряла" на островах Марта и Магдалены возле берегов Чили. Вылет на континент постоянно откладывался из-за плохих погодных условий. И чтобы скоротать время на краю земли женщина наблюдала за пингвинами и морскими котиками.

Годом ранее — в январе 2021 года, еще одно интересное приключение ждало Марину Филатову в Кении. Там ей удалось позавтракать с жирафами и она поспешила похвастаться этим в соцсети. Женщина рассказала, что поселилась в отеле на окраине кенийской столицы Найроби!

"Жирафы совсем не стесняются в определенные часы приходить к гостям отеля и выпрашивать еду, просовывая свои головы в окна ресторана и даже спален", — рассказала Марина Филатова и показала фото, как жираф заглянул к ней через окно и полакомился из тарелки едой.

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