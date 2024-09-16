Была лучшей подругой Людмилы Янукович и имеет орден: что известно о жене экс-генпрокурора Пшонки и как она выглядит

Она была важной персоной в Донецке при правлении Януковича

Виктор Пшонка — скандально известный экс-генпрокурор Украины времен правления Януковича. Не менее влиятельной фигурой в то время была и его жена Ольга Геннадиевна Пшонка, которая, как оказалось, была близкой подругой первой леди Людмилы Янукович.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о 62-летней Ольге Пшонке, ее деятельности в Украине и набожности.

Ольга Пшонка — что о ней известно

Жена Виктора Пшонки Ольга Геннадиевна — не такая публичная и скандальная, как он сам. Однако, по данным журналистских расследований она также причастна к коррупционным схемам мужа. Известно, что Ольга Пшонка — кандидат экономических наук, она в свое время была первой вице-президентом Донецкой торгово-промышленной палаты. А до переезда семьи в Донецк, работала в Торгово-промышленной палате Краматорска.

Похоже, жена Пшонки, как и он сам, очень набожная. В сети есть информация о том, что Ольга Пшонка построила небольшую церковь прямо в своем офисе торгово-промышленной палаты в Донецке. Таким образом она хотела, чтобы сотрудники и она сама не тратили время на походы в храмы и могли молиться прямо на рабочем месте. Примечательно, что это церковь святой княгини Ольги, в честь которой названа сама жена Пшонки.

"С созданием этого храма у всех нас появилась великолепная и бесценная возможность ежедневно бывать в нем, сведя к минимуму расходы времени на дорогу для посещения церкви", — цитирует словам Ольги Геннадьевны издание litsa.com.ua.

Также известно, что Ольга Пшонка была близкой подругой жены президента Януковича Людмилы. Их объединяла любовь к театру и то, что мужья уехали строить карьеру в Киев, а они остались на малой родине в Донецке.

В январе 2014 года появилась информация о том, что Виктор Янукович дал жене Генпрокурора и первому вице-президенту Донецкой торгово-промышленной палаты Ольге Пшонке Орден княгини Ольги ІІІ степени.

К слову, летом 2014 года появились слухи, что на тот момент 60-летний экс-генпрокурор и беглец Пшонка развелся с женой Ольгой, так как влюбился в московскую светскую львицу Марию Лоренцо. Однако были также домыслы о том, что развод фиктивный и был реализован только ради того, чтобы сохранить семейные богатства семьи Пшонки.

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