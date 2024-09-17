Лякала українців фото, "застрягла" на острові з пінгвінами та снідала з жирафами: як виглядає дружина Бориса Філатова

Жінка захоплюється екстремальним спортом, легкою атлетикою та вінтажною біжутерією

Борис Філатов уже багато років очолює мерію Дніпра. А поряд із ним всю його політичну кар’єру була дружина Марина. Жінка відома своєю любов’ю до подорожей, екстремальних видів спорту, легкої атлетики та багатого життя. Марина Філатова активна користувачка соцмереж, має понад 20 тисяч підписників в Instagram, де вона ділиться своїми пригодами з українцями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Марина Філатова, що про неї відомо, і як вона ставала героїнею світської хроніки через свої пригоди та подорожі.

Марина Філатова — що про неї відомо

Марина Філатова народилася у Росії, проте після школи з батьками переїхала до Дніпра. Зі своїм майбутнім чоловіком та мером Дніпра вона познайомилася на першому курсі, коли він був студентом вже третього курсу — вони навчалися в одному університеті. Одружилися закохані 1993 року, а вже 1994 року у пари народилася єдина дочка Катерина.

Судячи з декларації Бориса Філатова, його дружина Марина дуже небідна жінка — має дві квартири в Києві та Дніпрі, кілька земельних ділянок, люксових авто та іншу нерухомість. При цьому Марина Філатова захоплюється колекціонуванням вінтажної біжутерії, легкою атлетикою та підкоренням гірських вершин.

Подорожі та пригоди Марини Філатової

Дружина мера Дніпра відома мандрівниця, яка побувала у багатьох країнах, здійснила безліч альпіністських експедицій та потрапляла у різні пригоди у своїх поїздках.

Так, у січні 2022 року Марина Філатова разом з іншими альпіністами вирушила до Антарктиди, щоб здійснити підйом на гору масиву Вінсон. І їй це вдалося — вона стала третьою українкою, яка піднялася на цю вершину. Проте жінка поплатилася за це здоров’ям — невдовзі після повернення Марина налякала українців кадрами з відмороженим носом. Наслідки були дуже серйозними, прогнозували навіть ампутацію, проте на щастя жінці вдалося відновитися після такого обмороження.

До речі, на шляху до Антарктиди Марина Філатова "застрягла" на островах Марта та Магдалени біля берегів Чилі. Виліт на континент постійно відкладався через погані погодні умови. І щоб згаяти час на краю землі жінка спостерігала за пінгвінами та морськими котиками.

Роком раніше — у січні 2021 року, ще одна цікава пригода чекала на Марину Філатову в Кенії. Там їй вдалося поснідати з жирафами і вона поспішила похвалитися цим у соцмережі. Жінка розповіла, що оселилась у готелі на околиці кенійської столиці Найробі.

"Жирафи зовсім не соромляться у певний час приходити до гостей готелю і випрошувати їжу, просовуючи свої голови у вікна ресторану і навіть спалень", — розповіла Марина Філатова і показала фото, як жираф заглянув до неї через вікно і поласував з тарілки їжею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину екс-генпрокурора Пшонки та як вона виглядає. Була найкращою подругою Людмили Янукович і має орден.