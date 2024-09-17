Президент Бразилии "обиделся" на критику от Зеленского и сделал громкое заявление

Политик заговорил о "нейтралитете"

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что в войне РФ против Украины он "не может занять ни одну из сторон". Не смотря на то, что россияне ежедневно наносят удары по нашим городам, политик занял нейтральную позицию.

При этом он подчеркнул, что Бразилия "хочет мира и осуждает российское вторжение". Об этом сообщает издание Correio Braziliense.

Лула да Силва заявил, что Бразилия не хочет участвовать в войне РФ и Украины, а потому не будет занимать чью-либо сторону. При этом политик подчеркнул, что он резко осуждает российское вторжение и призывает к миру.

По его словам, участники конфликта, которые сейчас призывают к диалогу с Бразилией, должны были наладить с ней контакт еще до того, как началась война.

"Вот почему для Бразилии важно не участвовать в войне Украины и России. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли бы поговорить с нами до начала войны", — заявил Лула да Силва.

Данное заявление политик сделал после того, как Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая по завершению войны в Украине. По словам украинского президента, он хотел увидеть в действиях своего бразильского коллеги "происходящее понимание, а не просто политическое примирение".

Зеленский также считает, что китайско-бразильское предложение по урегулированию войны в Украине является деструктивным политическим заявлением, по которому не консультировались с Киевом.

По его словам, он предлагал бразильскому президенту и китайской стороне работать над мирным планом вместе. Однако он считает, что свой план Бразилия согласовала с Россией.

Мирное предложение Китая и Бразилии – что известно

Напомним, что 23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между РФ и Украиной, выступая за политические переговоры по достижению мира, передавало CNN Brasil. Страны также просили поддержки международного сообщества.

Китай и Бразилия в своем плане предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "ненагнетание ситуации любой стороной".

Позже МИД Китая заявил, что его общий с Бразилией план одобрительно оценили более 110 стран.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Эрдоган сделал неожиданное заявление, заговорив о деоккупации Крыма. Он отметил, что аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше усугубила страдания крымских татар, 80 лет назад переживших депортацию.