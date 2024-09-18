В Украине запретят мобилизацию до 25 лет? Мнения депутатов разошлись, где правда

"Телеграф" рассказал детали

В среду, 18 сентября, нардеп Александр Федиенко заявил, что якобы есть договоренность с Минобороны по приказу в ТЦК, чтобы не мобилизовывать военнообязанных 18-25 лет, которые были ограниченно годными. Депутат подчеркнул, что мобилизация такой категории лиц возможна только по добровольному согласию.

Об этом он сказал в эфире День.LIVE. Федиенко также сообщил, что парламентский комитет безопасности якобы поддержал законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных мужчин 18-25 лет.

Однако другой депутат Алексей Гончаренко заявил, что "нардеп Федиенко наверняка не очень понимает, как работает Минобороны". Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив соответствующий скриншот с видео и заявил, что это неправда.

"Но "ТЦК уже получили приказ" — это не в телефонном режиме, это должны сделать приказ и отправить его на Сухопутные войска и дальше на ОК и дальше на все ТЦК. Сказать по телевизору — не мобилизуем, не работает. Армия — единственная, наверное, структура в государстве в которой политическая воля не работает. Нет бумажки – нет работы. Потому не нужно рассказывать и успокаивать людей. Это неправда. Пока мы не увидели приказ МО — мобилизация людей до 25-ти лет будет продолжаться", — написал Гончаренко.

Мобилизация до 25 лет — что известно

Стоит отметить, что в Украине на военную службу не мобилизуют мужчин до 25 лет. Но есть несколько исключений, при которых мобилизация все же возможна.

В частности, это касалось ограниченно подходящих мужчин — они после прохождения ВЛК приобрели статус военнообязанных, поэтому их могли призвать на военную службу.

Такой вопрос в Украине начали решать путем принятия нового закона.

3 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно годных. "За" проголосовали 295 нардепов.

В понедельник, 16 сентября, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Документ был поддержан для принятия во втором чтении.

Он пояснил, что такое решение комитета очень важно, поскольку оно открывает для законопроекта дорогу к голосованию на ближайшем заседании Совета.

Также Гончаренко обратил внимание, что законопроект не только запрещает мобилизацию ограниченно годных до 25 лет, но и позволяет уволиться со службы ограниченно годным до 25 лет, которых успели мобилизовать.

"Те ограниченно пригодные, кого успели мобилизовать, получают безусловное право на увольнение в случае их желания", — добавил он.

Обратите внимание, чтобы документ вступил в силу, его должен во втором чтении поддержать Рада и подписать президент Владимир Зеленский.

Ранее "Телеграф" писал, кого из пенсионеров могут мобилизовать.