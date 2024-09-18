В Україні заборонять мобілізацію до 25 років? Думки депутатів розійшлись, де правда

"Телеграф" розповів деталі

У середу, 18 вересня, нардеп Олександр Федієнко заявив, що є нібито домовленість з Міноборони щодо наказу до ТЦК, щоб не мобілізовувати військовозобов'язаних 18-25 років, які були обмежено придатними. Депутат наголосив, що мобілізація такої категорії осіб можлива тільки за добровільною згодою.

Про це він сказав в ефірі День.LIVE. Федієнко також повідомив, що парламентський безпековий комітет нібито підтримав законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків 18-25 років.

Проте інший депутат Олексій Гончаренко заявив, що "нардеп Федієнко напевно не дуже розуміє як працює Міноборони". Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук, додавши відповідний скріншот з відео та заявив що це неправда.

"Але "ТЦК вже отримали наказ" — це не в телефоному режимі, це мають зробити наказ і надіслати його на Сухопутні війська і далі на ОК і далі на всі ТЦК. Сказати по телевізору — не мобілізуєм, не працює. Армія — єдина, напевно, структура в державі в якій політична воля не працює. Немає папірця — немає роботи. Тому не потрібно розповідати і заспокоювати людей. Це неправда. Поки ми не побачили наказ МО — доти мобілізація людей до 25-ти років буде тривати", — написав Гончаренко.

Мобілізація до 25 років — що відомо

Варто зазначити, що в Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.

Зокрема, це стосувалося обмежено придатних чоловіків — вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов'язаних, тому їх могли призвати на військову службу.

Таке питання в Україні почали вирішувати шляхом ухвалення нового закону.

3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт, який забороняє мобілізацію обмежено придатних. "За" проголосували 295 нардепів.

У понеділок, 16 вересня, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Він пояснив, що таке рішення комітету є дуже важливим, оскільки воно відкриває для законопроєкту дорогу до голосування на найближчому засіданні Ради.

Також Гончаренко звернув увагу, що законопроєкт не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.

"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", — додав він.

Зверніть увагу, для того, щоб документ набув чинності, його має у другому читанні підтримати Рада та підписати президент Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, кого з пенсіонерів можуть мобілізувати.