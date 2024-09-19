Субсидия для пенсионеров с октября 2024 года: что надо знать

Есть основные критерии, на которые следует обратить внимание при подаче документов.

Жилищная субсидия в Украине является формой государственной социальной помощи, предназначенной для лиц, не способных самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Это касается также пенсионеров, отвечающих определенным условиям. Особенно актуальна помощь на отопительный период, который стартует в скором времени.

Пенсионеры могут получить жилищную субсидию, если их доходы недостаточны для покрытия расходов на коммунальные услуги. Важно обратить внимание на 4 ключевых момента.

Кроме доходов самого пенсионера, учитываются также доходы членов семьи , зарегистрированных по адресу. Наличие других зарегистрированных членов семьи не влияет на сумму субсидии , если они фактически не проживают по этому адресу. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие их место жительства (например справку о трудоустройстве или обучении в другом населенном пункте).

, зарегистрированных по адресу. Наличие других зарегистрированных членов семьи , если они по этому адресу. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие их место жительства (например справку о трудоустройстве или обучении в другом населенном пункте). Если человек пенсионного возраста женат/замужем и оба они проживают в городе по разным адресам — доходы влияют на сумму субсидии. Исключение делают только для пенсионеров старше 60 лет, проживающих в селе .

. Если у пенсионера долг за коммунальные услуги, необходимо погасить его или заключить договор реструктуризации.

При назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона – 1 октября, учитывается сумма пенсии за август текущего года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому не дадут субсидию, даже если доходы невелики. Некоторые из доходов вообще не влияют на субсидию.