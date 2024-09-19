Субсидия для пенсионеров с октября 2024 года: что надо знать
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Есть основные критерии, на которые следует обратить внимание при подаче документов.
Жилищная субсидия в Украине является формой государственной социальной помощи, предназначенной для лиц, не способных самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Это касается также пенсионеров, отвечающих определенным условиям. Особенно актуальна помощь на отопительный период, который стартует в скором времени.
Пенсионеры могут получить жилищную субсидию, если их доходы недостаточны для покрытия расходов на коммунальные услуги. Важно обратить внимание на 4 ключевых момента.
- Кроме доходов самого пенсионера, учитываются также доходы членов семьи, зарегистрированных по адресу. Наличие других зарегистрированных членов семьи не влияет на сумму субсидии, если они фактически не проживают по этому адресу. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие их место жительства (например справку о трудоустройстве или обучении в другом населенном пункте).
- Если человек пенсионного возраста женат/замужем и оба они проживают в городе по разным адресам — доходы влияют на сумму субсидии. Исключение делают только для пенсионеров старше 60 лет, проживающих в селе.
- Если у пенсионера долг за коммунальные услуги, необходимо погасить его или заключить договор реструктуризации.
- При назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона – 1 октября, учитывается сумма пенсии за август текущего года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кому не дадут субсидию, даже если доходы невелики. Некоторые из доходов вообще не влияют на субсидию.