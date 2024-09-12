Повестка оставлена в дверях: можно ли ее проигнорировать, объяснили юристы

Это касается повесток в почтовых ящиках и других местах

Во время военного положения в Украине мужчины могут получить повестку где угодно: дома, на улице, в заведениях и т.д. Процесс оформления повесток тщательно регламентирован законодательством.

Однако часто возникают ситуации, когда повестка военнообязанным лицам остается в дверях их домов. Юристы Бесплатной правовой помощи объясняют, имеет ли такая повестка юридическую силу и обязывает ли человека явиться в военкомат.

На сегодняшний день законодательство Украины не устанавливает конкретного места, где нельзя вручать повестки. Однако, чтобы повестка считалась надлежащим образом врученной, она должна быть передана лично в руки адресату, который должен поставить подпись о ее получении. Если повестка просто оставлена в дверях, то она не имеет юридической силы.

Юристы подчеркивают: оставленная повестка в дверях, почтовом ящике или другом месте без личной подписи военнообязанного считается недействительной . То же касается и ситуаций, когда о получении повестки подписываются другие лица — родители, жена, соседи. В таком случае она также не имеет правовых последствий для военнообязанного.

Кто имеет право вручать повестки

Согласно правилам мобилизации, вручать повестки могут:

представители ТЦК и СП внутри своей административной территории;

органы местных администраций;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных рад;

руководители предприятий, учреждений и организаций.

Что делать, если повестку оставили в дверях

Если повестку оставили в дверях без вашей подписи, вы имеете право не являться в ТЦК, поскольку такая повестка считается не врученной. Закон Украины требует, чтобы военнообязанное лицо получило повестку лично и подписало ее. Только с этого момента начинается отсчет срока, в который лицо должно явиться в ТЦК.

Юристы отмечают: вручение повестки во время военного положения не регламентируется отдельным нормативно-правовым актом, однако действует постановление Кабмина, регулирующее подготовку и проведение призыва на срочную службу и по контракту.

Ранее "Телеграф" писал, какие данные должна содержать повестка. Обязательным условием есть подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью.