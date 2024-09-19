В НАТО раскритиковали усилия ЕС по обороне и дали важный совет

Европейская сфера обороны недостаточно конкурентоспособна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, обвинивший Россию в срыве диалога, приветствует увеличение усилий Евросоюза в сфере обороны. Однако только в том случае, если они делаются так, чтобы не дублировать и не конкурировать с НАТО.

Такое заявление Столтенберг сделал во время диалога на мероприятии Немецкого фонда Маршалла в четверг, 19 сентября.

"Я приветствую любые усилия ЕС в сфере обороны, если они не дублируют и не конкурируют с НАТО. Эти усилия, они чрезвычайно важны. Ведь реальность такова, что европейская сфера обороны недостаточно конкурентоспособна по сравнению с тем, какой она должна быть. Она достаточно раздроблена, что ведет к повышенным расходам, а повышенные расходы, в свою очередь, приводят к тому, что будет получено меньше оружия, снаряжения и прочего", — подчеркнул Столтенберг.

По словам генсека, у Европейского Союза есть все инструменты для того, чтобы устранить эту раздробленность.

"Чего не должен делать Европейский Союз, так это строить альтернативные защитные структуры, у нас есть НАТО и если европейским странам потребуется помощь — мы здесь, мы рядом", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Песков разозлился из-за слов Генсека НАТО. Их расценили как провокацию.