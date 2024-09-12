Земли отдать России и никакого НАТО: Венс рассказал о своем видении мира между Украиной и РФ (видео)

Политик открыто предлагает отдать РФ часть украинских территорий

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Венс, который принадлежит к лагерю республиканцев и является соратником Дональда Трампа, неоднократно критиковал выделение финансовой и военной помощи для Украины. Он заявил, что мир между Украиной и РФ скорее всего будет выглядеть, как нынешняя линия разграничения на фронте.

Также он затронул тему коррупции в нашей стране и заявил, что страны Евросоюза должны будут профинансировать восстановление Украины. Своими мыслями Венс поделился с журналистами.

Кандидат в вице-президенты США Ди Венс заявил, что Россия, Украина и Европа хотят скорейшего завершения войны. А значит, по его мнению, нужно "мирное урегулирование", которое будет выглядеть, примерно как нынешняя линия разграничения на фронте.

"Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова.Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, она не вступает в НАТО, она не вступает ни в какие союзнические институты. Я думаю, что в конечном счете именно так это и выглядит", — отметил Венс.

Кандидат в вице-президенты США также подчеркнул, что россиянам не следовало вторгаться в Украину, но у украинцев "тоже много проблем с коррупцией". Политик не обошел и тему заработка на войне. Он заявил, что некоторые люди собираются "хорошенько разбогатеть на этой войне".

"Я думаю, что некоторые люди собираются разбогатеть на этой войне. Это Black Rock и некоторые из этих крупных финансовых институтов, которые говорят о расходе сотен миллиардов долларов на восстановление Украины. Мы знаем, что цены на акции оборонных подрядчиков взлетели после начала войны в Украине. Это сложная смесь", — добавил политик.

Напомним, Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса своим кандидатом на пост вице-президента США. По мнению кандидата в президенты, Венс во время предвыборной кампании "уделит пристальное внимание американским рабочим и фермерам".

Стоит отметить, что Ди Венс является противником помощи Украине. Сенатор считает, что в интересах Америки, чтобы Киев отказался от территорий, захваченных Россией. Венс призывал Украину отказаться от планов выйти на границы 1991 года и принять исключительно оборонную стратегию, чтобы "перестать истекать кровью и выиграть время для начала переговоров". Он также говорил, что выделенная помощь США не поможет нашей стране победить в войне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине весьма пессимистически отреагировали на перспективу, что Венс может стать вице-президентом США. Эксперты, блогеры и журналисты сходятся во мнении, что это крайне негативно для Украины.