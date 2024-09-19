У НАТО розкритикували зусилля ЄС щодо оборони та дали важливу пораду

Європейська сфера оборони не достатньо конкурентноспроможна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який звинуватив Росію у зриві діалогу, вітає збільшення зусиль Євросоюзу у сфері оборони. Однак лише в тому випадку, якщо вони робляться таким чином, щоб не дублювати і не конкурувати з НАТО.

Таку заяву Столтенберг зробив під час діалогу на заході Німецького фонду Маршалла в четвер, 19 вересня.

"Я вітаю будь-які зусилля ЄС у сфері оборони, якщо вони не дублюють і не конкурують з НАТО. Ці зусилля, вони надзвичайно важливі. Адже реальність така, що європейська сфера оборони не достатньо конкурентноспроможна в порівнянні з тим, якою вона має бути. Вона доволі роздроблена, що веде до підвищених витрат, а підвищені витрат, своєю чергою, призводить до того, що буде отримано менше зброї, спорядження й іншого", — наголосив Столтенберг.

За словами генсека, у Європейського Союзу є всі інструменти для того, аби усунути цю роздробленість.

"Чого не має робити Європейський Союз так це будувати альтернативні захисні структури, у нас є НАТО і якщо європейським країнам буде потрібна допомога — ми тут, ми поруч", — наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Пєсков розізлився через слова Генсека НАТО. Їх розцінили як провокацію.