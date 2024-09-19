Що буде з мобільним зв’язком в Україні під час блекаутів: мобільні оператори розповіли

Очікувані 10 годин звʼязку забезпечити не вийде

В Україні мобільним операторам доручили обладнати станції зв'язку так, щоб у користувачів було до 10 годин роботи мережі без світла. При цьому до 1 лютого 2025 року жоден з мобільних операторів не встигне завершити роботи на 100%.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на керівника напряму розвитку мобільного інтернету Мінцифри Станіслава Прибитька. Він заявив, що жоден український мобільний оператор ("Київстар", lifecell, Vodafone – ред.) не встигає виконати вимоги Держспецзв’язку щодо гарантування користувачам 10 годин роботи під час блекаутів.

Тим часом представники всіх мобільних операторів також розповіли, чи готові вони до тривалих відключень світла.

Наскільки готовий "Київстар"

За словами директора "Київстар" Олександра Комарова, наразі оператор має приблизно 15 тисяч ключових станцій, які забезпечують звʼязок. На ключових станціях розміщено по чотири базові станції, середнє споживання однієї станції – від 7 до 8 кВт на годину.

"Наш нинішній стан такий: 60% майданчиків можуть працювати без світла понад 4 години, і 40% — 2-3 години. Ми поставили мету вивести всю мережу на 4 і більше годин без світла, а її частину — на 6 годин", — заявив Комаров.

Що кажуть у lifecell

Компанія lifecell каже, що в них є понад 10 тисяч ключових станцій по країні, з яких більш ніж половина обладнані новими літієвими батареями. Це дозволяє підтримувати роботу базових станцій на одному заряді близько 4 годин.

Ще оператор підключив понад 1700 базових станцій до генераторів. Однак це не означає, що буде безперебійний і швидкий мобільний інтернет.

Яка готовність у Vodafone

Піар-директорка Vodafone Україна Вікторія Рубан заявила, що оператор має "десятки тисяч" базових станцій по Україні. Вона додала, що більшість станцій можуть працювати впродовж 4-6 годин без світла.

Чому мобільні оператори не встигають

Усі оператори виділили наступні проблеми. Серед них:

значні грошові інвестиції, щоб обладнати всі базові станції;

час, щоб знайти велику кількість енергообладнання;

генератори не можна встановити на дахах. Саме на них в містах розташована велика кількість станцій;

має бути збільшений персонал кількісно, щоб міняти акумулятори, заправляти генератори чи просто стежити за справністю системи. А у воєнний час частина працівників підпадає під мобілізацію.

Раніше ми писали, що у разі виведення з ладу через обстріли хоча б однієї високовольтної підстанції при мінусовій температурі повітря, в Україні знову станеться блекаут.