Снова атака? В Киевстаре произошел массовый сбой, люди остались без связи

Ряд областей остался без связи

Утром 19 сентября пользователи Киевстара стали массово жаловаться на проблемы со связью. У некоторых она полностью отсутствует. Все услуги оператора пока остаются недоступными.

Жалобы на неполадки стали появляться на официальной странице "Киевстара" в Facebook. В компании уже работают над устранением проблем.

Корреспонденты "Телеграфа" также сообщают, что связи нет в Киеве, Запорожье, Полтавской, Харьковской области и других. При этом, например, во Львове во связью нет никаких проблем.

В Киевстаре пока не давали никаких официальных комментариев насчет массовых проблем со связью.

На некоторые жалобы в компании ответили и заявили, что над устранением неполадок уже работают специалисты.

Отметим, что 12 декабря 2023 в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой по всей Украине. Абоненты говорят об отсутствии сети, и невозможности совершать звонки. При попытках позвонить любому абоненту, на экране высвечивается "сбой вызова".

Позже стало известно, что хакерам удалось совершить кибератаку. По словам президента компании, для этого использовали учетную запись одного из сотрудников.

Затем Нацполиция засекретила детали хакерской атаки на "Киевстар". Их назвали государственной тайной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле 2024 года стало известно, что СБУ нашла хакеров, которые атаковали Киевстар.