"Точно будет блэкаут": названа самая большая угроза для украинской энергосистемы

Большинство украинцев могут остаться без света

В случае выведения из строя в результате обстрела хотя бы одной высоковольтной подстанции при отрицательной температуре воздуха, в Украине произойдет блэкаут. В этом случае большая часть страны останется без электричества.

Об этом в интервью УНИАН рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, сейчас есть большая ахиллесова пята в украинских энергетических объектах, потому что "Энергоатом" и Минэнерго, к сожалению, совсем ничего не сделали для защиты так называемых открытых распределительных устройств, а по сути — высоковольтных подстанций, которые отвечают на территории атомных станций за выдачу электроэнергии.

"И, к сожалению, сейчас можно наблюдать на московитских телеканалах обсуждение того, что нужно наносить туда удар, потому что они не защищены и это наиболее эффективный вариант, каким образом можно украинскую систему фактически отключить. Если нам выбьют хотя бы одну станцию в мороз или две станции даже в текущую погоду, то мы точно в блэкауте. Без вариантов тогда может быть большая часть страны без электричества", — подчеркнул эксперт.

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По словам Харченко, такой сценарий очень опасен. Он отметил, что причины, почему эта защита непостроена, совершенно непонятны.

"Для высоковольтных подстанций и оборудования "Укрэнерго" были построены (или некоторые еще в процессе) более 60 объектов защиты. Они уже во время последней атаки 26 августа в значительной степени сработали. И если бы их не было, то после этой атаки мы бы не 10 дней приводили сети в порядок, а полтора месяца", — заявил Харченко.

Он рассказал, что у "Энергоатома" не построено ни одной защиты. По его словам, "Укргидроэнерго" строит такие объекты, как и "Укрэнерго". Эксперт подчеркнул, что сейчас это самая большая опасность для украинской энергосистемы с точки зрения поставки электричества потребителям.

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует, что в Украине на зимний период существует два сценария отключений света – оптимистический и пессимистический. По первому из них отключение света будет продолжаться до 12 часов в сутки, а по пессимистическому – до 20 часов в сутки.