Рост тарифов "Київстар", Vodafone и lifecell: последствия введения 5% военного сбора

Один из операторов уже поднимает тарифы с 1 августа

Подорожание тарифов операторов мобильной связи "Київстар", Vodafone и lifecell не миновать уже в этом году. Этому будет способствовать введение военного сбора правительством в 5% для операторов.

Об этом пишет Forbes. Рекордный рост этого налога может потенциально пополнить госбюджет на 3,3 млрд грн.

В то же время оператор мобильной связи "Київстар" отметил, что военный сбор — лишь один из 15 различных налогов и сборов, уплачиваемых индустрией в государственный бюджет.

"Очевидно, что рост налоговой нагрузки будет иметь финансовое влияние на операторов, что, со своей стороны, ограничит финансовый ресурс для инвестиций, восстановления сети, обеспечения ее резервным питанием и других аспектов деятельности", — ответил "Київстар" на запрос агентства "Интерфакс-Украина" ".

Также оператор мобильной связи напомнил, что с 1 июля налоговая нагрузка на компании увеличилась на 700 млн грн, ведь вступил в силу закон по уплате специфического налога — ренты за частоты.

"И это без учета почти 350 млн грн в год дополнительной ренты от лицензий на радиочастотный спектр, которые оценивают в 2,8 млрд грн и аукцион по реализации, которых должен состояться этой осенью. То есть государство второй раз за два месяца предлагает повысить (ввести) специфические налоги для одной отрасли", — подчеркивают в пресс-службе.

По мнению "Київстара", государство видит в мобильных операторах "безотказных доноров" — компании, с которых можно легко и прогнозируемо собрать дополнительные налоги в любой момент.

"Однако в результате страдает абонент, поскольку такой сбор отражается на ценах на услуги ", — добавили в компании.

В то же время, по данным Forbes, за 2023 год "Київстар" получил 33,5 млрд грн дохода, Vodafone – 21,6 млрд грн. А вот оператор lifecell не разглашает эту цифру, однако, по мнению аналитиков, она может составить 10 млрд грн.

Оператор мобильной связи Vodafone уже анонсировал повышение тарифов и пакетов с 1 августа, цена некоторых позиций вырастет на 50 грн.

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