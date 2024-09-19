Хотят повторить подрыв Каховской ГЭС? Россияне активно минируют новые дамбы

Это "закладка" на будущее

Российские войска активно минируют дамбы в Белгородской области, вероятно, готовясь к новым провокациям с целью обвинить Украину в гуманитарной и экологической катастрофе.

Об этом в Telegram сообщил представитель оперативно — тактической группировки "Харьков" Сил обороны Украины Виталий Саранцев. По его словам, враг не только активно строит оборонительные укрепления вокруг города Белгород, но и активно проходит гидросооружения общего и специального назначения.

Саранцев отметил, что такие действия россиян можно расценивать как "закладку" на будущее. Если ситуация резко изменится, то ВС РФ придется взрывать дамбы, чтобы затормозить движение ВСУ.

"Можно предположить, что РФ готовит провокации на гидротехнических сооружениях, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в экологических и гуманитарных последствиях", — заявил спикер.

Он добавил, что подобные действия могут быть использованы россиянами для мобилизации населения на войну и отвлечения от внутренних проблем. Подрыв дамб может привести к экологической катастрофе, подчеркнул Саранцев.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала контрнаступление в Курской области. Он говорит, что все идет по плану.